Доверие под прицелом: "Общий надзор" обернулся всплеском перестрелок в ARC Raiders

В ARC Raiders проходит событие «Общий надзор», задуманное как стимул к сотрудничеству в сражениях против машин ARC. Игрокам предлагают объединяться, уничтожать врагов и зарабатывать очки ради наград — включая эксклюзивный облик и премиальную валюту. При этом атаки на других рейдеров никак не поощраются.
Однако на практике всё складывается иначе. По наблюдениям представителей издания Insider-Gaming и отзывам игроков, число PvP-столкновений во время события заметно выросло. Многие жалуются, что рейды всё чаще заканчиваются внезапными выстрелами в спину. Вместо снижения напряжения ивент, похоже, лишь усилил недоверие.
Формально «Общий надзор» не отменяет PvP, а только поощряет совместные действия. Тем не менее сама структура игры подталкивает часть аудитории использовать ситуацию в своих интересах. Вероятно, полноценная PvE-активность потребовала бы отдельных серверов без урона между игроками, но тогда проект мог бы потерять элемент непредсказуемости.
Несмотря на споры вокруг события, ARC Raiders остаётся крупным успехом Nexon: продажи достигли 14 миллионов копий, а еженедельная аудитория исчисляется миллионами игроков.
Вот поэтому нужно добавить ещё один режим и пусть каждый играет во что хочет. Так, как это сделано в Fortnite. А ещё бы онлайн счётчик прикрутить к этим режимам, чтобы мамкины крысы увидели, сколько людей на самом деле хотят чистое PVE)
Френдли фаер // Станислав Филонов