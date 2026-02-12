ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 471 оценка

Доверие под прицелом: "Общий надзор" обернулся всплеском перестрелок в ARC Raiders

В ARC Raiders проходит событие «Общий надзор», задуманное как стимул к сотрудничеству в сражениях против машин ARC. Игрокам предлагают объединяться, уничтожать врагов и зарабатывать очки ради наград — включая эксклюзивный облик и премиальную валюту. При этом атаки на других рейдеров никак не поощраются.

Однако на практике всё складывается иначе. По наблюдениям представителей издания Insider-Gaming и отзывам игроков, число PvP-столкновений во время события заметно выросло. Многие жалуются, что рейды всё чаще заканчиваются внезапными выстрелами в спину. Вместо снижения напряжения ивент, похоже, лишь усилил недоверие.

Формально «Общий надзор» не отменяет PvP, а только поощряет совместные действия. Тем не менее сама структура игры подталкивает часть аудитории использовать ситуацию в своих интересах. Вероятно, полноценная PvE-активность потребовала бы отдельных серверов без урона между игроками, но тогда проект мог бы потерять элемент непредсказуемости.

Несмотря на споры вокруг события, ARC Raiders остаётся крупным успехом Nexon: продажи достигли 14 миллионов копий, а еженедельная аудитория исчисляется миллионами игроков.

Комментарии:  2
D4GoldenHour

Вот поэтому нужно добавить ещё один режим и пусть каждый играет во что хочет. Так, как это сделано в Fortnite. А ещё бы онлайн счётчик прикрутить к этим режимам, чтобы мамкины крысы увидели, сколько людей на самом деле хотят чистое PVE)

5
Пользователь ВКонтакте

Френдли фаер // Станислав Филонов