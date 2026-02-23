Два новых Арка, бороды и безжалостный ураган: раскрыты все подробности масштабного обновления для ARC Raiders

Embark Studios раскрыла все подробности масштабного обновления Arc Raiders Shrouded Sky, которое выйдет уже 24 февраля 2026 года. Патч добавляет новые погодные условия, опасных врагов ARC, сезонный проект и щедрые награды за экспедиции, обещая сделать игровой процесс более динамичным и напряжённым.

Главной особенностью обновления станут штормовые условия с ураганами на всех доступных картах картах. Видимость ухудшается, звук заглушается ветром, движение замедляется, а щиты игроков быстро истощаются, превращая каждый рейд в настоящую проверку мастерства.

Новый проект «Weather Monitoring System» позволит игрокам отслеживать погоду и выполнять задания внутри штормов, добывая уникальные предметы. Проект будет доступен с 24 февраля по 31 марта 2026 года, с наградами, включая 250 жетонов рейдера и брелок «Анемометр».

Обновление также вводит двух новых врагов ARC. «Светлячок» — смертоносный родственник Шершня с огнемётом, способный уничтожить игроков за секунды. «Комета» — более крупный родственник всеми любимых шаров, который преследует рейдеров перед взрывом.

Помимо этого, Shrouded Sky добавляет третью колоду «Хирург-рейдер» с новыми косметическими предметами, настройкой бороды, рюкзаками и одеждой в стиле хирурга. Карта «Дамба» расширится новой внутренней областью и квестами. Введены новые косметические наборы «Volare» и «The Devotee», а растительность на лице стала доступна всем игрокам.

Второе событие экспедиции Arc Raiders стартует 25 февраля и продлится до 1 марта 2026 года. Игроки смогут получить новые награды: 5 постоянных очков навыков, дополнительное место в хранилище, эволюцию наряда Patchwork и новый наряд для Плюшкина. Для получения максимальных бонусов требуется три миллиона монет, при этом введена система наверстывания очков для тех, кто не успел набрать их во время первой экспедиции.

Arc Raiders Shrouded Sky обещает стать одним из крупнейших обновлений игры, добавляя атмосферные штормы, опасных врагов, новые задания и щедрые награды для всех рейдеров. О других возмоожных изменениях в балансе и исправлениях станет известно уже завтра.