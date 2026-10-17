Экранизация ARC Raiders сместит акцент с экшена на глубокую драму о постапокалипсисе

Исполнительный продюсер Embark Studios Александр Грёндаль подтвердил, что грядущая экранизация ARC Raiders сместит акценты в пользу сюжета. Формат проекта — полнометражный фильм или сериал — пока не определен, однако авторы уже нацелены на совершенно иной подход по сравнению с первоисточником.

Создатели планируют предложить зрителям более глубокую историю, сфокусированную на раскрытии персонажей и драме выживания в постапокалиптическом мире.

«Мы чувствуем, что создали благодатную вселенную для самых разных историй. Мне очень интересно изучить эту возможность, понять, как это будет работать и что из этого получится. Я воодушевлен. Разумеется, нам еще предстоит детально проработать концепты, но мне не терпится узнать, как далеко мы сможем продвинуть эту идею», — поделился Грёндаль в интервью порталу GamesRadar+.

Разработчики из Embark Studios примут непосредственное участие в производстве и будут полностью вовлечены в творческий процесс.

«Конечно, мы будем участвовать в создании. Для нас критически важно найти партнера, которому можно доверять, который понимает суть ARC Raiders, наши цели и саму ДНК бренда. Мы верим, что нашли такого единомышленника в лице Chernin Entertainment», — отметил продюсер.

По словам Грёндаля, студия планирует выступать в роли творческого ориентира, чтобы сохранить аутентичность франшизы:

«Мы должны позволить профессионалам делать то, в чем они сильны. Со своей стороны мы поможем идеями о том, как поддерживать идентичность бренда на протяжении долгого времени и гарантировать, что экранизация не разойдется с нашим видением будущего ARC Raiders».