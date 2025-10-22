Embark не боится титанов: ARC Raiders выйдет между Battlefield и Call of Duty

Выход шутера ARC Raiders от Embark Studios состоится уже 30 октября — ровно между двумя громадами жанра, Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. Для большинства студий подобное соседство стало бы кошмаром, но глава Embark Патрик Сёдерлунд смотрит на ситуацию иначе. «Такова жизнь», — сказал он в интервью журналу Edge, добавив, что после столь долгой разработки «игра просто должна выйти».

Сёдерлунд знает, о чём говорит: он был одним из ключевых людей в DICE и играл важную роль в создании серии Battlefield. Теперь же он руководит Embark, где трудится множество бывших сотрудников той самой студии. При этом он не воспринимает Battlefield как соперника — напротив, открыто признаётся, что ждёт возможности поиграть в шестую часть: «Я рад, что она выглядит так хорошо. Это серия, которая заслуживает быть великой».

Несмотря на жёсткую конкуренцию, ARC Raiders заметно отличается от своих «соседей по календарю». Это не арена с непрерывным экшеном, а атмосферный экстракшн-шутер, где важнее стратегия, выживание и командная работа. И хотя жанр известен своей жестокостью — одна ошибка может стоить всему отряда добычи, — тестовые выходные показали, что игроки готовы к подобным рискам: ARC Raiders взлетела в чартах на всех доступных платформах.

Embark понимает, что самое трудное начнётся после релиза — удержать внимание аудитории, которая уже привыкла к гигантам вроде Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Но Сёдерлунд уверен: у ARC Raiders есть всё, чтобы доказать, что и между титанами можно выжить — и даже победить.