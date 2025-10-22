Embark не боится титанов: ARC Raiders выйдет между Battlefield и Call of Duty

Выход шутера ARC Raiders от Embark Studios состоится уже 30 октября — ровно между двумя громадами жанра, Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. Для большинства студий подобное соседство стало бы кошмаром, но глава Embark Патрик Сёдерлунд смотрит на ситуацию иначе. «Такова жизнь», — сказал он в интервью журналу Edge, добавив, что после столь долгой разработки «игра просто должна выйти».
Сёдерлунд знает, о чём говорит: он был одним из ключевых людей в DICE и играл важную роль в создании серии Battlefield. Теперь же он руководит Embark, где трудится множество бывших сотрудников той самой студии. При этом он не воспринимает Battlefield как соперника — напротив, открыто признаётся, что ждёт возможности поиграть в шестую часть: «Я рад, что она выглядит так хорошо. Это серия, которая заслуживает быть великой».
Несмотря на жёсткую конкуренцию, ARC Raiders заметно отличается от своих «соседей по календарю». Это не арена с непрерывным экшеном, а атмосферный экстракшн-шутер, где важнее стратегия, выживание и командная работа. И хотя жанр известен своей жестокостью — одна ошибка может стоить всему отряда добычи, — тестовые выходные показали, что игроки готовы к подобным рискам: ARC Raiders взлетела в чартах на всех доступных платформах.
Embark понимает, что самое трудное начнётся после релиза — удержать внимание аудитории, которая уже привыкла к гигантам вроде Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Но Сёдерлунд уверен: у ARC Raiders есть всё, чтобы доказать, что и между титанами можно выжить — и даже победить.
Так между двумя, а не одновременно с одним из. До 30 октября в Батлфилд многие уже наиграются и спокойно зайдут посмотреть, что за Райдерс такой. А позже и в Колл оф Дьюти можно будет заглянуть.
Уже спокойно зашли посмотреть на бесплатном тесте, все в а хуе, какая игра а хуенная
Игра на пару дней, не более
Запуск Titanfall 2 вспомнился , а ведь отличная игра
жаль рокстар не хочет подосрать, раз бы так и 24 октября бы вышла и на пк сразу - вот ору то было бы - а хаос бы начался.
Да не, тогда бы реальные цифры показало бы)