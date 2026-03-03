Embark обновила Arc Raiders - исправлены баги и переработан лут во время "Урагана"

Embark Studios выпустила обновление 1.18.9 для PvPvE-шутера ARC Raiders. Патч устраняет ряд уязвимостей и корректирует баланс лута.

Разработчики закрыли баги, позволявшие помещать оружие и крюк-кошку в безопасный карман без усилителя «Хранитель». Также исправлены проблемы с производительностью, редкие вылеты и ошибка, мешавшая завершить финальный этап квеста «Стоишь своих денег», если его уже выполнил другой игрок в рейде.

Изменения коснулись и добычи на карте с «Ураганом»: снижена вероятность выпадения редких чертежей, но повышен шанс получения материалов высокого уровня. По словам авторов, это должно предотвратить ситуацию, когда игроки стабильно уносили по 3–5 чертежей за сессию, сохранив при этом ценность скрытых тайников.