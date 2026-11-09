Embark объяснила, почему не спешит добавлять PvE в ARC Raiders: PvP остаётся частью главной идеи игры

Embark Studios не собирается превращать ARC Raiders в полноценную PvE-игру только ради удовлетворения спроса части аудитории. По словам генерального директора компании Патрика Сёдерлунда, разработчики сознательно сохраняют противостояние между игроками, поскольку именно непредсказуемость встреч с другими рейдерами формирует одну из главных особенностей проекта.

В интервью The Game Business руководитель признал, что технически добавить отдельный PvE-режим было бы несложно. Однако команда опасалась, что такое решение нарушит привычный игровой цикл и лишит ARC Raiders важной составляющей. По мнению Сёдерлунда, напряжение, возникающее благодаря сочетанию PvP и PvE, — не случайное дополнение, а часть изначального замысла разработчиков.

Он подчеркнул, что задача игры заключается в том числе в том, чтобы вызывать у людей разные эмоции: от радости до страха. Встреча с другим отрядом как раз создаёт такую неопределённость. Незнакомцы могут оказаться дружелюбными и не тронуть игрока, а могут воспользоваться моментом и напасть, когда тот меньше всего этого ожидает. Если убрать подобный риск, изменится не просто сложность отдельных столкновений, но и общее восприятие происходящего.

При этом Embark не игнорирует интерес сообщества к более спокойному варианту прохождения. Ранее студия уже проводила экспериментальное тестирование PvE, которое получило положительный отклик. По словам Сёдерлунда, после испытаний разработчики убедились, что подобный формат вполне может работать. Теперь они рассматривают возможность предоставить игрокам выбор, хотя окончательные планы пока не объявлены.

Одним из важных вопросов остаётся баланс наград. Во время тестирования PvE количество доступной добычи заметно сократили, чтобы компенсировать отсутствие угрозы со стороны других игроков. Такой подход позволяет сохранить ценность найденных предметов, не превращая безопасные вылазки в более выгодную альтернативу обычным рейдам.

Позиция Embark показывает, что студия пытается найти компромисс между запросами аудитории и первоначальной концепцией ARC Raiders. Разработчики не хотят отказываться от механики, которая во многом определяет атмосферу игры, но и не исключают появления альтернативного режима. Судя по словам Сёдерлунда, главная задача сейчас — расширить возможности игроков, не разрушив то, что сделало проект узнаваемым.