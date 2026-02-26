Embark объяснила подорожание крафта "Волчьей Стаи" в Arc Raiders - гранату не хотели ослаблять

Студия Embark Studios прокомментировала резкое удорожание крафта самонаводящейся гранаты «Волчья Стая» в Arc Raiders. Изменение произошло после выхода крупного обновления Shrouded Sky и вызвало недовольство части сообщества.

Теперь для создания мощной гранаты требуется редкий компонент «Драйвер Ракетчика», который добывается с одного из самых опасных противников. Ранее рецепт был значительно доступнее. Как отмечает PC Gamer, нововведение способно повлиять на стиль игры многих рейдеров.

В Embark пояснили, что «Волчья Стая» предлагала слишком высокую эффективность за свою стоимость: быстрое развёртывание, автонаведение и высокий урон. Вместо прямого ослабления разработчики решили увеличить цену крафта, чтобы лучше отразить её боевую мощь.

Кроме того, в обновлении были ослаблены два популярных оружия — «Чайник» и «Сшиватель», а также подтверждена работа над балансировкой дробовика «Эль Торо».