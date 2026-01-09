ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 408 оценок

Embark объявила войну читерам в ARC Raiders: готовятся жёсткие меры и новые инструменты

butcher69 butcher69

Авторы ARC Raiders впервые подробно прокомментировали ситуацию с читерами, которая в последние недели стала одной из главных тем в сообществе. Проблема вышла за рамки обычных жалоб: нечестные игроки начали целенаправленно мешать стримерам, превращая публичные матчи в хаос и подрывая доверие к проекту. На фоне нарастающего недовольства студия Embark подтвердила, что уже готовит комплексный ответ.

Разработчики заявили, что внимательно следят за обсуждениями и воспринимают проблему максимально серьёзно. В течение ближайших недель в ARC Raiders будут внесены «значительные изменения» в правила, а также внедрены новые механизмы обнаружения нарушителей. Речь идёт об обновлении античит-систем, которые должны улучшить выявление запрещённого ПО и ускорить блокировку аккаунтов.

"Хуже, чем в Call of Duty": Стример призывает авторов ARC Raiders начать судиться с читерами ради спасения игры

Отдельное внимание уделят техническим уязвимостям. Embark пообещала клиентские исправления, направленные на устранение бага, позволяющего выходить за пределы карты и получать нечестное преимущество. Кроме того, для контент-мейкеров появятся специальные инструменты, призванные снизить эффект стрим-снайпинга.

Комментарии:  2
APTEM_L

Увы, читеры как тараканы, от всех не избавишься

Morpex333

Такое ощущение, что ребята вообще живут где-то на луне. Проблемы с техническими уязвимости уже месяц, с читерами с конца ноября. И пока им стримеры не начали ругаться, даже не пошевелились. Очень долго реагируют