ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 479 оценок

Embark опровергла слухи и спекуляции: ИИ в ARC Raiders не обучается на действиях игроков

butcher69 butcher69

После релиза ARC Raiders в сообществе активно обсуждали необычное поведение Арков — враждебных роботов, ставших визитной карточкой игры. Многие пользователи YouTube и Reddit уверяли, что искусственный интеллект противников якобы учится на действиях игроков и со временем адаптируется к их тактике.

Однако студия Embark Studios официально развеяла эту теорию. В беседе с PC Gamer директор по дизайну Вирджил Уоткинс подтвердил: ИИ Арков не анализирует поведение игроков и не эволюционирует на основе их решений. По его словам, впечатление «обучаемости» создаётся за счёт продуманного базового поведения противников.

Поводом для слухов стало заявление Embark ещё в 2021 году об использовании машинного обучения при создании Арков. Но, как уточнил Уоткинс, технология применялась исключительно для анимаций — чтобы научить роботов естественно передвигаться и ориентироваться на локациях. На боевые алгоритмы, атаки и тактические реакции машинное обучение не влияет.

Комментарии:  2
mambro

Еслиб арки ещё и убивать учились, пришлось бы ограничивать их поведение ибо у рейдеров не было бы шансов)

Egik81

Ну, вот не поймёшь игроков. Подавай им умных противников. Ну, подали, а теперь они не довольны и требуют обратного. Самое забавное, что при этом в не игровое обучение ИИ у них не вызывает, видимо такого отклика. Те же самые чаты GPT.