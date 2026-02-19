Embark опровергла слухи и спекуляции: ИИ в ARC Raiders не обучается на действиях игроков

После релиза ARC Raiders в сообществе активно обсуждали необычное поведение Арков — враждебных роботов, ставших визитной карточкой игры. Многие пользователи YouTube и Reddit уверяли, что искусственный интеллект противников якобы учится на действиях игроков и со временем адаптируется к их тактике.

Однако студия Embark Studios официально развеяла эту теорию. В беседе с PC Gamer директор по дизайну Вирджил Уоткинс подтвердил: ИИ Арков не анализирует поведение игроков и не эволюционирует на основе их решений. По его словам, впечатление «обучаемости» создаётся за счёт продуманного базового поведения противников.

Поводом для слухов стало заявление Embark ещё в 2021 году об использовании машинного обучения при создании Арков. Но, как уточнил Уоткинс, технология применялась исключительно для анимаций — чтобы научить роботов естественно передвигаться и ориентироваться на локациях. На боевые алгоритмы, атаки и тактические реакции машинное обучение не влияет.