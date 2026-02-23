Embark признаёт проблемы "Экспедиции": систему Arc Raiders ждут изменения

Система «Экспедиция» в Arc Raiders с самого начала остаётся одной из самых обсуждаемых механик игры. Формально это опциональный сезонный вайп: примерно раз в два месяца игрок может добровольно обнулить прогресс и начать путь заново. В награду предлагаются полупостоянные бонусы — дополнительные слоты в хранилище, очки перков и эксклюзивная косметика, подчёркивающая участие в очистке аккаунта.

Идея звучит как смелый эксперимент, однако на практике она вызвала раскол в сообществе. Чтобы отправиться в экспедицию, необходимо собрать внушительный список предметов и фактически «пожертвовать» накопленным добром. При этом обнуляется не только склад снаряжения, но и прогресс заданий, а также коллекция редких чертежей, добыча которых требует десятков часов. Для многих игроков это превращается в изнурительную рутину, а не в захватывающий цикл перезапуска.

В беседе с Pcgamer директор по дизайну Arc Raiders Виргил Уоткинс признал, что текущая реализация далека от идеала. По его словам, система задумывалась как эксперимент: разработчики не хотели принуждать всех к вайпу, но стремились сделать его достаточно привлекательным, чтобы участие стало осознанным выбором большинства.

Одной из ключевых проблем остаётся валютная модель. Даже после снижения порога входа с 5 до 3 миллионов монет экспедиция остаётся дорогим удовольствием, а размер награды во многом зависит от накопленного богатства. Уоткинс прямо говорит, что существующая финансовая система — временное решение, созданное в условиях параллельной разработки других элементов. В будущем Embark планирует связать экспедиции с более разнообразными игровыми циклами, а не только с объёмом валюты.

Под вопросом и очки навыков, получаемые за участие. Они, вероятно, не будут постоянными: студия не хочет, чтобы игроки могли полностью закрыть всё древо развития. Более того, части дерева навыков могут быть переработаны, а значит, экспедициям потребуется новая система стимулов.

Особое внимание уделяется чертежам — их потеря считается самым болезненным аспектом вайпа. Сохранение схем не исключается, однако разработчики рассматривают альтернативы: изменения в способах поиска и изучения чертежей могут снизить фрустрацию без прямого отказа от принципа очистки.

Embark подчёркивает, что перемены не произойдут мгновенно. Подробности о будущем «Экспедиции» обещают раскрыть в ближайшее время, но без резких и масштабных реформ за один шаг. Студия намерена постепенно привести систему в соответствие с изначальным замыслом — сделать её привлекательной, а не изматывающей.