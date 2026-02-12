Embark спешно устраняет баги, но создаёт новые - после хотфикса в Arc Raiders появилась новая ошибка

Игроки Arc Raiders были ошеломлены, когда очередное исправление от Embark Studios, призванное закрыть уязвимости с дублированием предметов и бесконечными патронами, привело к появлению новой критической ошибки. Студия из Стокгольма опубликовала патч всего через день после сообщений о баге, продемонстрировав впечатляющую оперативность, но одновременно вызвав волну недоумения среди фанатов.

«Говорите что хотите об Embark, но это было БЫСТРО!» — отметил один пользователь Reddit. «Черт, они исправляют одну вещь и ломают совсем другую», — ответил другой. «Спасибо большое!». Тем не менее, многие игроки оценили скорость реакции разработчиков, признавая их усилия в борьбе с читерами, которые с момента релиза игры в октябре активно используют уязвимости.

Новое обновление исправило глюк с дублированием слотов инвентаря, бесконечными патронами и две ошибки, связанные с квестами. Однако буквально через несколько минут после выхода патча в соцсетях появились сообщения о баге, лишающем игроков всего инвентаря при успешной эвакуации. . На данный момент неясно, насколько массовой является эта проблема и затрагивает ли она только тех, кто находился в середине рейда во время обновления.

Игроки активно обращаются к команде Embark, требуя вернуть потерянную добычу, а менеджеры сообщества уже работают с фанатами, пытаясь выявить причины. Несмотря на повторяющиеся трудности, студия продолжает развивать Arc Raiders: в рамках обновления Headwinds были внесены корректировки игрового процесса, а следующая глава Shrouded Sky обещает новые условия карты, угрозу Arc и свежий контент.

Embark Studios демонстрирует, что борьба с читерами и поддержка игроков остаются приоритетом, но одновременно напоминает, что в мире PvPvE-шутера каждое исправление может приносить новые вызовы для комьюнити.