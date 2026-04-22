ARC Raiders 30.10.2025
Embark Studios анонсировала полный редизайн деревьев навыков в Arc Raiders

Gruz_ Gruz_

Студия Embark продолжает активную разработку Arc Raiders, фокусируясь на оптимизации игровых механик и повышении качества пользовательского опыта. В ближайшее время планируется радикальный пересмотр системы деревьев навыков.

Арт-директор проекта Вирджил Уоткинс в интервью для Game Maker’s Notebook подтвердил, что текущая реализация ряда способностей неэффективна, так как они остаются практически невостребованными игровым сообществом.

В рамках предстоящих обновлений в игру будут внесены значительные корректировки. Ожидается, что реализация первого этапа изменений начнется в течение следующей недели.

Tommy451

не дочитал до слова "навыков" и подумал какой еще анонс полного редизайна деревьев?

6