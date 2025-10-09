Embark Studios объяснила, почему консольного кроссплея в ARC Raiders не будет

Экстракшн-шутер ARC Raiders от студии Embark Studios продолжает вызывать интерес у игроков накануне релиза — особенно после успешного технического тестирования. Однако в преддверии запуска разработчики прояснили важную деталь, которая может огорчить часть консольной аудитории.

В официальном FAQ на сервере Discord Embark подтвердила, что в ARC Raiders не будет отдельного кроссплея между консолями. Это значит, что если отключить общую кроссплатформенную игру, подбор соперников будет происходить только внутри одной консольной платформы.

Такое решение вызывает обеспокоенность у игроков, предпочитающих соревноваться на равных условиях. На старте проекта поддержка мыши и клавиатуры на консолях отсутствует, что даёт преимущество пользователям ПК в точности прицеливания.

Кроссплей давно стал одной из самых спорных тем в шутерах. Разница в управлении и производительности между платформами нередко приводит к жалобам на дисбаланс. Некоторые надеялись, что Embark реализует систему, подобную Battlefield 6, где консольные игроки могут играть отдельно от пользователей ПК.

Разработчики уверяют, что активно работают над защитой от читеров — первые результаты уже были видны во время тестов. Оценить систему матчмейкинга и стабильность серверов можно будет 17 октября, когда стартует server slam на всех платформах.

Полноценный релиз ARC Raiders состоится 30 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоимость игры составит $39,99.