Embark Studios переносит крупное обновление ARC Raiders на октябрь и снижает темп выпуска контента

Embark Studios объявила о серьезных изменениях в стратегии поддержки ARC Raiders. Разработчики подтвердили, что ежемесячные обновления, выходившие с момента релиза игры, стали нерентабельными из-за огромной нагрузки на команду разработки. Вместо этого проект переходит на систему двух масштабных обновлений в год. Первое крупное обновление под названием Frozen Trail выйдет в октябре.

Команда пояснила, что грядущий апдейт станет самым масштабным с момента запуска игры. Он добавит совершенно новую карту, которая окажется самой большой в ARC Raiders на сегодняшний день. Также игроков ждут новые враги, полностью переработанная система навыков, расширение сюжета и раскрытие новых тайн игрового мира.

Embark подчеркнула, что проект продолжит развиваться как игра-сервис (live-service). Разработчики будут регулярно выпускать ивенты, исправления и обновлять внутриигровой магазин. В будущих планах значатся улучшение эндгейм-контента и более глубокая проработка системы прогрессии.