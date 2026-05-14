Embark Studios переносит крупное обновление ARC Raiders на октябрь и снижает темп выпуска контента

Embark Studios объявила о серьезных изменениях в стратегии поддержки ARC Raiders. Разработчики подтвердили, что ежемесячные обновления, выходившие с момента релиза игры, стали нерентабельными из-за огромной нагрузки на команду разработки. Вместо этого проект переходит на систему двух масштабных обновлений в год. Первое крупное обновление под названием Frozen Trail выйдет в октябре.
Команда пояснила, что грядущий апдейт станет самым масштабным с момента запуска игры. Он добавит совершенно новую карту, которая окажется самой большой в ARC Raiders на сегодняшний день. Также игроков ждут новые враги, полностью переработанная система навыков, расширение сюжета и раскрытие новых тайн игрового мира.
Embark подчеркнула, что проект продолжит развиваться как игра-сервис (live-service). Разработчики будут регулярно выпускать ивенты, исправления и обновлять внутриигровой магазин. В будущих планах значатся улучшение эндгейм-контента и более глубокая проработка системы прогрессии.
Перевожу на понятный: мы собрали бабок, всем спасибо, все свободны.
снижает темп которого и так не было?)))))))
Бабок собрали, можно и чёт другое делать новое и пилить обновления раз в сто лет как в доте))) // Сергей Иванов
Ну норм. Раз в пол года зайти ,наиграть пару десятков часов и дропать до следующего апдейта.
R.I.P