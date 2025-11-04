Embark Studios подарит игрокам внутриигровую валюту и рюкзак за сбои серверов Arc Raiders

Разработчики кооперативного шутера Arc Raiders объявили о компенсации игрокам за сбои серверов, произошедшие 2 ноября. Из-за неожиданно высокого онлайна система не справилась с нагрузкой, что привело к временной недоступности игры. В благодарность за терпение и активность студия Embark Studios начислит всем участникам тестирования 500 Raider Coins — внутриигровую валюту, эквивалентную примерно $5 (₽404).

В официальном обращении команда поблагодарила сообщество за поддержку:

«Мы ошеломлены тем, сколько вас присоединилось к борьбе против АРК. Ваша храбрость и стойкость вдохновляют нас. Чтобы выразить признательность, мы дарим 500 Raider Tokens и эксклюзивный рюкзак Server Slammer от Hiker всем участникам теста».

Раздача началась 3 ноября и будет проводиться поэтапно — игрокам рекомендовано проверять внутриигровую почту в течение суток. Полученные монеты можно потратить на премиум-косметику и другие предметы в магазине Arc Raiders.

Embark Studios отметила, что разработчики продолжают оптимизацию серверной инфраструктуры, чтобы подобные сбои не повторялись. При этом команда подчеркнула, что высокая активность сообщества превзошла их самые смелые ожидания, что они воспринимают как позитивный сигнал перед полноценным запуском проекта.

Arc Raiders — бесплатный кооперативный шутер от студии, основанной бывшими сотрудниками EA DICE. Игра находится в стадии открытого бета-тестирования с 29 августа 2025 года и предлагает динамичные PvE-сражения против механизированных армий в футуристическом постапокалиптическом мире.