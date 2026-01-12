Embark Studios подвела итоги первого добровольного вайпа в ARC Raiders, запущенного в конце декабря в рамках «Проекта „Экспедиция”». По данным разработчиков, возможностью сбросить прогресс и начать новую игру воспользовались более одного миллиона человек. При этом на фоне почти 12 миллионов проданных копий это лишь около 8% от общей аудитории.

Механика «Экспедиции» предлагала игрокам сознательно отказаться от накопленного прогресса ради особых бонусов. Для этого нужно было собрать определённые ресурсы, построить так называемый «караван побега» и покинуть безопасную зону. После этого игрок начинал заново, но получал награды за участие в испытании.

Как рассказал дизайнер ARC Raiders Вирджил Уоткинс, путь к максимальным бонусам оказался сложнее, чем ожидалось. Для получения всех наград требовалась серьёзная прокачка, а одним из ключевых барьеров стал сбор пяти миллионов кредитов ради пяти дополнительных очков навыков. В итоге полный набор бонусов смогли открыть лишь около 35–40% участников «Экспедиции».

Разработчики признают, что акцент на длительный фарм оказался не самым удачным решением. По словам Уоткинса, команда уже обсуждает изменения, чтобы финальные этапы вайпа были более вовлекающими и мотивировали игроков активно использовать своё снаряжение.

«Экспедиция» станет регулярным событием и будет повторяться каждые два–три месяца. Следующий добровольный сброс прогресса запланирован уже через 42 дня, причём его условия могут измениться с учётом отзывов сообщества.