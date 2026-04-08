Embark Studios продолжает улучшать ARC Raiders: патч 1.23.0 исправил ошибки и доработал геймплей

Студия Embark Studios выпустила обновление версии 1.23.0 для своей игры на всех платформах. Патч уже доступен для загрузки — достаточно перезапустить клиент, чтобы установить его и получить все исправления.

Обновление привносит множество исправлений, затрагивающих геймплей, карты и техническую часть. В частности, устранена ошибка с некорректным звуком боевой тревоги у ракетчиков и баг, из-за которого две «Триггер гранаты» могли наносить чрезмерный урон при одновременном взрыве. Также исправлены проблемы с автоматической стрельбой, некорректным использованием предметов и переключением плеч, влияющим на работу камеры.

На локациях вроде «Медицинские исследования» и «Погребенный город» устранены баги с коллизиями, отсутствующими лестницами и некорректными зонами. Также исправлены ситуации, когда игроки могли получать урон или застревать в неожиданных местах.

Отдельное внимание уделено поведению противников, включая «Оценщика» и связанные с ним механики — теперь они работают стабильнее, а связанные ошибки, мешающие продвижению, устранены.

Патч также исправляет визуальные баги, интерфейс улучшений оружия и редкие сбои, вызывавшие вылеты. Разработчики продолжают работу над стабильностью проекта, обещая дальнейшие улучшения в будущих обновлениях.