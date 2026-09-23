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ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 557 оценок

Embark Studios раскрыла детали Frozen Trail: что ждёт игроков ARC Raiders 8 октября

KoRnEr KoRnEr

Центральное место в обновлении занимает перевал Пендола — заснеженная локация, окружённая горами. На карте есть небольшая деревня и транспортный узел «Исход», но главная достопримечательность — павший Император, чья огромная оболочка доминирует над пейзажем.

В ARC Raiders стартовала пятая экспедиция - обновление 1.45.0 добавило новый проект и подготовило удаление кредитов

Вместе с картой появятся три типа противников:

  • «Задира» — четвероногий ARC, который неустанно преследует игроков, одновременно ведя огонь.
  • «Скрытник» — более мелкий враг, устраивающий засады на рейдеров и быстро отступающий после атаки.
  • «Гидра» — ARC-турель с тремя комплектами орудий. Атаковать её придётся с разных сторон.

Отдельного внимания заслуживает фрегат — огромный корабль, на который игроки поднимутся в поисках добычи. В отличие от других сражений с ARC, его нельзя уничтожить. Это более сложное противостояние, предлагающее нечто отличное от привычного рейдового опыта.

Вне рейдов появятся аванпосты «Логова рейдера». Игроки смогут отвоёвывать части поверхности и обустраивать их мебелью. Исследовательская рабочая станция откроет пятый уровень качества оружия: 15 видов получат улучшения, способные значительно изменить их функциональность.

В игру добавят два вида оружия:

  • Stiletto — винтовка с лёгкими патронами.
  • Bantam — револьвер с тяжёлыми патронами.

Также появится новое снаряжение, включая крюк-кошку и тросы, что даст больше возможностей при создании комплектов.

В режиме Frozen Trail появится Reward Pass — фактически боевой пропуск ARC Raiders. Как бесплатная, так и премиум-версия предложат новые костюмы, жетоны рейдера и другие внутриигровые награды.

Дополнение Frozen Trail выйдет 8 октября и обещает стать значительным шагом в развитии ARC Raiders, добавив новую карту, врагов, оружие, систему прогрессии и многое другое.

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