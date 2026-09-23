Embark Studios раскрыла детали Frozen Trail: что ждёт игроков ARC Raiders 8 октября

Центральное место в обновлении занимает перевал Пендола — заснеженная локация, окружённая горами. На карте есть небольшая деревня и транспортный узел «Исход», но главная достопримечательность — павший Император, чья огромная оболочка доминирует над пейзажем.

Вместе с картой появятся три типа противников:

«Задира» — четвероногий ARC, который неустанно преследует игроков, одновременно ведя огонь.

— четвероногий ARC, который неустанно преследует игроков, одновременно ведя огонь. «Скрытник» — более мелкий враг, устраивающий засады на рейдеров и быстро отступающий после атаки.

— более мелкий враг, устраивающий засады на рейдеров и быстро отступающий после атаки. «Гидра» — ARC-турель с тремя комплектами орудий. Атаковать её придётся с разных сторон.

Отдельного внимания заслуживает фрегат — огромный корабль, на который игроки поднимутся в поисках добычи. В отличие от других сражений с ARC, его нельзя уничтожить. Это более сложное противостояние, предлагающее нечто отличное от привычного рейдового опыта.

Вне рейдов появятся аванпосты «Логова рейдера». Игроки смогут отвоёвывать части поверхности и обустраивать их мебелью. Исследовательская рабочая станция откроет пятый уровень качества оружия: 15 видов получат улучшения, способные значительно изменить их функциональность.

В игру добавят два вида оружия:

Stiletto — винтовка с лёгкими патронами.

— винтовка с лёгкими патронами. Bantam — револьвер с тяжёлыми патронами.

Также появится новое снаряжение, включая крюк-кошку и тросы, что даст больше возможностей при создании комплектов.

В режиме Frozen Trail появится Reward Pass — фактически боевой пропуск ARC Raiders. Как бесплатная, так и премиум-версия предложат новые костюмы, жетоны рейдера и другие внутриигровые награды.

Дополнение Frozen Trail выйдет 8 октября и обещает стать значительным шагом в развитии ARC Raiders, добавив новую карту, врагов, оружие, систему прогрессии и многое другое.