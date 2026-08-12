Embark Studios раскрыла детали масштабного обновления Frozen Trail для ARC Raiders

Команда Embark Studios официально анонсировала детали и дату выхода следующего крупного обновления для своего тактического шутера ARC Raiders. Апдейт под названием Frozen Trail станет самым масштабным с момента релиза игры и выйдет 8 октября 2026 года. Разработчики перешли на новую модель поддержки, выпуская два больших обновления в год, чтобы сделать их более значимыми и содержательными.
В центре обновления — новая карта, действие которой разворачивается в заброшенном поселении у подножия гор на окраине Ржавого пояса. По сюжету, персонаж по имени Шани призовёт рейдеров исследовать таинственный сигнал, исходящий из-за гор .
Новая локация предлагает:
- Уникальную вертикальную структуру с угрозами как над землёй, так и под ней .
- Заброшенные деревни, фабрики, исследовательские центры и обсерваторию .
- Множество возможностей для исследования и открытий .
Frozen Trail существенно переработает систему развития персонажа :
- Появится новое пространство — Аванпост (Outpost), где игроки смогут украшать территорию, исследовать мир и делать первые шаги к захвату поверхности .
- Будет скорректировано дерево навыков, чтобы дать игрокам больше свободы в формировании образа рейдера .
- Улучшат колоды рейдеров, сделав их более увлекательными и полезными .
Помимо перечисленного, обновление принесёт :
- Новое оружие и способы его персонализации.
- Гаджеты, косметику, инструменты и другие сюрпризы.
- Улучшения базовых механик: матчмейкинга, античита, стабильности и удобства игры.
Более детальная информация о предстоящем обновлении будет раскрыта в сентябре 2026 года
Ждём,ждём надеюсь будет что-то интересное
Так растерять онлайн надо уметь, от сотни тысяч до 30к в пике))