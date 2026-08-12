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ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 549 оценок

Embark Studios раскрыла детали масштабного обновления Frozen Trail для ARC Raiders

RedDay13 RedDay13

Команда Embark Studios официально анонсировала детали и дату выхода следующего крупного обновления для своего тактического шутера ARC Raiders. Апдейт под названием Frozen Trail станет самым масштабным с момента релиза игры и выйдет 8 октября 2026 года. Разработчики перешли на новую модель поддержки, выпуская два больших обновления в год, чтобы сделать их более значимыми и содержательными.

В центре обновления — новая карта, действие которой разворачивается в заброшенном поселении у подножия гор на окраине Ржавого пояса. По сюжету, персонаж по имени Шани призовёт рейдеров исследовать таинственный сигнал, исходящий из-за гор .

Новая локация предлагает:

  • Уникальную вертикальную структуру с угрозами как над землёй, так и под ней .
  • Заброшенные деревни, фабрики, исследовательские центры и обсерваторию .
  • Множество возможностей для исследования и открытий .

Frozen Trail существенно переработает систему развития персонажа :

  • Появится новое пространство — Аванпост (Outpost), где игроки смогут украшать территорию, исследовать мир и делать первые шаги к захвату поверхности .
  • Будет скорректировано дерево навыков, чтобы дать игрокам больше свободы в формировании образа рейдера .
  • Улучшат колоды рейдеров, сделав их более увлекательными и полезными .

Помимо перечисленного, обновление принесёт :

  • Новое оружие и способы его персонализации.
  • Гаджеты, косметику, инструменты и другие сюрпризы.
  • Улучшения базовых механик: матчмейкинга, античита, стабильности и удобства игры.

Более детальная информация о предстоящем обновлении будет раскрыта в сентябре 2026 года

Обновления 63
2
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
вэл26

Ждём,ждём надеюсь будет что-то интересное

Большая Флейта

Так растерять онлайн надо уметь, от сотни тысяч до 30к в пике))