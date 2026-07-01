Embark Studios рассказала, что отслеживает каждый выстрел игроков в ARC Raiders - до 100 млрд игровых событий в сутки

Студия Embark Studios раскрыла подробности работы своей аналитической системы, которая используется при тестировании и развитии ARC Raiders. По словам инженера по обработке данных Маттиаса Андерссона, разработчики фиксируют практически каждое действие игроков: местоположение персонажей, каждый произведённый выстрел и каждый объект, в который попадает пуля.

В периоды максимальной активности серверы ARC Raiders генерировали более 100 миллиардов игровых событий в сутки, а общий объём собираемой информации достигал 30 ТБ ежедневно. При этом студия утверждает, что поиск по этой базе данных занимает менее двух секунд, благодаря чему разработчики практически мгновенно могут проверить, попал ли конкретный выстрел в цель.

Однако сбор телеметрии используется не только для поиска ошибок и балансировки. Embark также анализирует поведение игроков, чтобы улучшить систему подбора матчей. В частности, игра определяет, кто чаще инициирует PvP-сражения, и старается сводить любителей агрессивного стиля игры с такими же соперниками, а игроков, предпочитающих избегать конфликтов, — с более миролюбивой аудиторией.

По словам Андерссона, подобная система позволяет разработчикам глубже понимать игровой процесс и принимать решения на основе реальных данных, а не предположений. Всего аналитическая платформа Embark отслеживает более тысячи различных типов игровых событий, что делает её одной из самых масштабных систем телеметрии среди современных многопользовательских проектов.