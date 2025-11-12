Embark Studios сообщила о добавлении матчмейкинга для двух игроков и о снижении цен на косметику в ARC Raiders

Embark Studios продолжает активно работать над ARC Raiders, учитывая отзывы игроков и высокий интерес к экстракшен-шутеру. Одним из самых ожидаемых изменений стало внедрение матчмейкинга для двух игроков. Ранее игра учитывала только соло и тройки, из-за чего дуэты оказывались в невыгодном положении против команд из трёх человек. Новая система подбора теперь будет стараться объединять пары с другими дуэтами, создавая более сбалансированную игровую среду.

Разработчики уточнили, что режим для двух игроков был тихо протестирован и уже включён в начале недели. Система сначала соединяет соло-игроков и отряды, затем пытается объединять пары, и только потом обращает внимание на тройки. Embark предупреждает, что полной точности пока нет, поэтому иногда дуэты могут попасть в команды с другими составами. Дополнительные улучшения ожидаются в последующих обновлениях.

Помимо этого, команда отреагировала на критику стоимости наборов скинов в магазине. Завтра цены будут снижены, а игрокам, совершавшим покупки ранее, вернут разницу.

Особое внимание уделено и микротранзакциям. Разработчики развеяли опасения фанатов о возможном «плати, чтобы выиграть». В бесплатных Колодах можно будет получать некоторые ресурсы и редкие предметы, тогда как платные пропуска будут содержать исключительно косметические элементы. Это не только успокаивает игроков, но и подтверждает, что бесплатные пропуска останутся в будущем.

Embark Studios продолжает активно прислушиваться к сообществу, балансируя игровой процесс и улучшая экономику игры, что обещает ещё больше удовольствия для поклонников ARC Raiders.