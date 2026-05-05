Embark Studios внедрила систему региональных цен для ARC Raiders

Шведские разработчики из Embark Studios пересмотрели финансовую модель шутера ARC Raiders, внедрив систему региональных цен. Теперь стоимость игры будет адаптироваться под экономические показатели конкретных стран, что позволит разработчикам гибко подходить к ценообразованию на разных рынках.

Хотя разработчики пока не опубликовали полный список цен для каждого региона, ожидается, что в ряде территорий ценник существенно снизится. Этот шаг направлен на расширение активной базы пользователей и повышение доступности проекта.

Внедрение гибких цен происходит на фоне значительного оттока аудитории, зафиксированного в Steam за последние месяцы. Если в феврале пиковый онлайн ARC Raiders достигал отметки в 325 тысяч одновременных пользователей, то к началу мая этот показатель сократился более чем в два раза, упав до 122 тысяч.

Аналитики связывают решение Embark Studios именно с попыткой удержать проект на плаву и привлечь новых игроков.