Embark Studios выпустила свежий патч для ARC Raiders

Embark Studios выпустила обновление 1.1.0 для популярного экстракшн-шутера ARC Raiders. Патч уже доступен на ПК, а на консолях может появится немного позже. Размер обновления составляет 1.2 ГБ.
Апдейт направлен на повышение стабильности и устранение ряда ошибок. Разработчики исправили проблему, из-за которой некорректно работала встроенная перезарядка щита, а также сбой, при котором навыки могли перестать функционировать. Ещё одно важное изменение — устранение уязвимости, позволявшей игрокам проходить сквозь стены с помощью разворачиваемых предметов.
Кроме того навыки восстановления здоровья корректно активируются даже при критическом уроне. Исправлены ошибки с нерегистрирующимися достижениями и ограничено размещение баррикад рядом с точками выхода из зиплайна.
В завершение Embark добавила косметическое нововведение — эмоцию «Удар руками», доступную как бонус за предзаказ.
на xbox уже скачал, была проблема что ачивки зависали на 99% и не выпадали пока опять не выполнишь условие
Тебе ещё повезло. В Steam с ачивками беда полная. Дают за совсем другие действия. Видимо засчитываются за действия других игроков в момент игры на одной карте.
Вот же у вас беда, ачивку не зачли. Боже... Это-же так важно.
Это не важно, я играю не ради них, но обидно, когда есть очень редкая или скрытая и тебе её дали за просто так, будто ты какой-то мажор и купил её))