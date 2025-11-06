Embark Studios выпустила свежий патч для ARC Raiders

Embark Studios выпустила обновление 1.1.0 для популярного экстракшн-шутера ARC Raiders. Патч уже доступен на ПК, а на консолях может появится немного позже. Размер обновления составляет 1.2 ГБ.

Апдейт направлен на повышение стабильности и устранение ряда ошибок. Разработчики исправили проблему, из-за которой некорректно работала встроенная перезарядка щита, а также сбой, при котором навыки могли перестать функционировать. Ещё одно важное изменение — устранение уязвимости, позволявшей игрокам проходить сквозь стены с помощью разворачиваемых предметов.

Кроме того навыки восстановления здоровья корректно активируются даже при критическом уроне. Исправлены ошибки с нерегистрирующимися достижениями и ограничено размещение баррикад рядом с точками выхода из зиплайна.

В завершение Embark добавила косметическое нововведение — эмоцию «Удар руками», доступную как бонус за предзаказ.