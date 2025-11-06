ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.9 184 оценки

Embark Studios выпустила свежий патч для ARC Raiders

butcher69 butcher69

Embark Studios выпустила обновление 1.1.0 для популярного экстракшн-шутера ARC Raiders. Патч уже доступен на ПК, а на консолях может появится немного позже. Размер обновления составляет 1.2 ГБ.

Апдейт направлен на повышение стабильности и устранение ряда ошибок. Разработчики исправили проблему, из-за которой некорректно работала встроенная перезарядка щита, а также сбой, при котором навыки могли перестать функционировать. Ещё одно важное изменение — устранение уязвимости, позволявшей игрокам проходить сквозь стены с помощью разворачиваемых предметов.

Кроме того навыки восстановления здоровья корректно активируются даже при критическом уроне. Исправлены ошибки с нерегистрирующимися достижениями и ограничено размещение баррикад рядом с точками выхода из зиплайна.

В завершение Embark добавила косметическое нововведение — эмоцию «Удар руками», доступную как бонус за предзаказ.

Юрий Пенкин

на xbox уже скачал, была проблема что ачивки зависали на 99% и не выпадали пока опять не выполнишь условие

JustA_NiceGuy

Тебе ещё повезло. В Steam с ачивками беда полная. Дают за совсем другие действия. Видимо засчитываются за действия других игроков в момент игры на одной карте.

Raphtallia JustA_NiceGuy

Вот же у вас беда, ачивку не зачли. Боже... Это-же так важно.

3
JustA_NiceGuy Raphtallia

Это не важно, я играю не ради них, но обидно, когда есть очень редкая или скрытая и тебе её дали за просто так, будто ты какой-то мажор и купил её))