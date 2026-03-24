Embark выкатила патч 1.21.0 для ARC Raiders: новый инструмент рейдера и подготовка к крупному обновлению Flashpoint

Студия Embark Studios выпустила обновление 1.21.0 для своей игры на всех платформах. Патч уже доступен — для его установки достаточно перезапустить клиент.

В свежей версии разработчики добавили новый инструмент рейдера и расширили ассортимент рюкзаков. Также команда сосредоточилась на исправлениях: устранён сбой при использовании DirectX 11, решены проблемы с застреванием персонажей внутри «Сборщика» и между элементами ARC, а также исправлено некорректное появление объектов внутри геометрии. Дополнительно закрыта уязвимость, позволявшая проходить сквозь стены при взаимодействии с предметами.

В ARC Raiders подобные обновления выходят регулярно и направлены на улучшение стабильности и качества жизни игроков. В студии подчеркнули, что еженедельные патчи остаются небольшими, тогда как более масштабные апдейты запланированы на конец каждого месяца.

Уже на следующей неделе ожидается крупное обновление Flashpoint, которое принесёт больше контента и станет следующим шагом в развитии проекта.