Embark запустила предзагрузку Arc Raiders: релиз уже 30 октября

Embark Studios объявила о начале предзагрузки Arc Raiders — одного из самых ожидаемых многопользовательских экстракшен-шутеров этого года. Игроки в Steam уже могут загрузить клиент весом около 27 ГБ и приготовиться к выходу игры, который состоится 30 октября в 13:00 по московскому времени.

Действие Arc Raiders разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где Землю захватили загадочные механические существа — ARC. Игрокам предстоит взять на себя роль «рейдеров» — смельчаков, спускающихся из подземного убежища Сперанца на поверхность, чтобы добывать редкие ресурсы, жизненно важные для выживания человечества.

Главная особенность проекта — уникальное сочетание PvE и PvP. Во время вылазок пользователи будут сталкиваться не только с безжалостными роботами-автоматонами, но и с другими игроками, охотящимися за той же добычей. Каждый выход на поверхность — это риск: можно вернуться с богатой находкой или погибнуть, потеряв всё.

Arc Raiders создаётся студией Embark, известной по шутеру The Finals. В её составе работают ветераны DICE и создатели серии Battlefield, что уже внушает уверенность в качестве постановки и геймплея.