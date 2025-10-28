ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
Embark запустила предзагрузку Arc Raiders: релиз уже 30 октября

butcher69 butcher69

Embark Studios объявила о начале предзагрузки Arc Raiders — одного из самых ожидаемых многопользовательских экстракшен-шутеров этого года. Игроки в Steam уже могут загрузить клиент весом около 27 ГБ и приготовиться к выходу игры, который состоится 30 октября в 13:00 по московскому времени.

Действие Arc Raiders разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где Землю захватили загадочные механические существа — ARC. Игрокам предстоит взять на себя роль «рейдеров» — смельчаков, спускающихся из подземного убежища Сперанца на поверхность, чтобы добывать редкие ресурсы, жизненно важные для выживания человечества.

Главная особенность проекта — уникальное сочетание PvE и PvP. Во время вылазок пользователи будут сталкиваться не только с безжалостными роботами-автоматонами, но и с другими игроками, охотящимися за той же добычей. Каждый выход на поверхность — это риск: можно вернуться с богатой находкой или погибнуть, потеряв всё.

Arc Raiders создаётся студией Embark, известной по шутеру The Finals. В её составе работают ветераны DICE и создатели серии Battlefield, что уже внушает уверенность в качестве постановки и геймплея.

Комментарии:  8
butcher69

Стартуем! Нам в дорогу пора!

JustA_NiceGuy
Raphtallia

Как думаете, через сколько станет ф2р? Или скорее помрет?

JustA_NiceGuy

Она изначально планировалась как F2P и в процессе планы поменялись. Поэтому никогда эта игра не помрёт, ибо они сделали правильное решение, не делать из неё донатную помойку.

Truth85

Ну точно что то случится....

Raphtallia JustA_NiceGuy

Громкое заявление. Даю год. Посмотрим как она себя будет чувствовать летом 2026-го.

EvgeniiV
selfreaver

Вот мне интересно это же буквально разрабы The finals сделали эту игру, the finals просела по онлайну в своё время из-за наплыва читеров, разве здесь будет иначе?