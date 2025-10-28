Embark запустила предзагрузку Arc Raiders: релиз уже 30 октября

Embark Studios объявила о начале предзагрузки Arc Raiders — одного из самых ожидаемых многопользовательских экстракшен-шутеров этого года. Игроки в Steam уже могут загрузить клиент весом около 27 ГБ и приготовиться к выходу игры, который состоится 30 октября в 13:00 по московскому времени.
Действие Arc Raiders разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где Землю захватили загадочные механические существа — ARC. Игрокам предстоит взять на себя роль «рейдеров» — смельчаков, спускающихся из подземного убежища Сперанца на поверхность, чтобы добывать редкие ресурсы, жизненно важные для выживания человечества.
Главная особенность проекта — уникальное сочетание PvE и PvP. Во время вылазок пользователи будут сталкиваться не только с безжалостными роботами-автоматонами, но и с другими игроками, охотящимися за той же добычей. Каждый выход на поверхность — это риск: можно вернуться с богатой находкой или погибнуть, потеряв всё.
Arc Raiders создаётся студией Embark, известной по шутеру The Finals. В её составе работают ветераны DICE и создатели серии Battlefield, что уже внушает уверенность в качестве постановки и геймплея.
Стартуем! Нам в дорогу пора!
Как думаете, через сколько станет ф2р? Или скорее помрет?
Она изначально планировалась как F2P и в процессе планы поменялись. Поэтому никогда эта игра не помрёт, ибо они сделали правильное решение, не делать из неё донатную помойку.
Ну точно что то случится....
Громкое заявление. Даю год. Посмотрим как она себя будет чувствовать летом 2026-го.
Вот мне интересно это же буквально разрабы The finals сделали эту игру, the finals просела по онлайну в своё время из-за наплыва читеров, разве здесь будет иначе?