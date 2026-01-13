ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 420 оценок

"Это не серьезно": игроков ARC Raiders возмутило слабое наказание читеров

Gutsz Gutsz

Похоже, жалобы звезд Twitch и YouTube не прошли даром. После волны негодования от стримеров и рядовых геймеров, студия Embark Studios перешла от слов к активным действиям. Ранее авторы пообещали разобраться с засильем нечестных игроков и даже начали возвращать утерянный лут пострадавшим. Карательная машина наконец-то заработала на полную мощность, вот только её методы показались сообществу слишком уж гуманными для столь хардкорного жанра.

Разработчики ARC Raiders ответили на критику игры из-за обилия читеров и обещают вернуть потерянные предметы

В социальных сетях начали массово появляться скриншоты с уведомлениями о блокировке доступа к игре. Под раздачу попали любители аимботов, ESP (рентген-зрения), макросов и те, кто злоупотреблял эксплойтами с возрождением в одном и том же лобби. Однако, как выяснилось, большинство нарушителей получили лишь временное отстранение сроком на 30 дней.

Согласно отчетам сообщества, текущая политика наказаний выглядит так:

  • 1-е нарушение: Приостановка учетной записи на 30 дней.
  • 2-е нарушение: Бан по «железу».

Такая снисходительность вызвала ожесточенные споры среди фанатов. Многие игроки справедливо отмечают, что ARC Raiders — это экстракшн-шутер, где цена смерти чрезвычайно высока. «Это не Call of Duty, где читер портит вам статистику одного матча. Здесь они отнимают часы и дни прогресса», — возмущаются пользователи, требуя перманентных банов сразу после первого проступка.

30 дней — это слишком мягко. Никакой пощады.

— один из самых популярных комментариев под новостью о банах.

Тем не менее, часть аудитории и инсайдеров считает это правильным «первым шагом», позволяющим отсеять случайных нарушителей и дать шанс тем, кто оступился один раз, не теряя при этом купленный аккаунт навсегда. Разработчики пока не прокомментировали, планируют ли они ужесточать меры в будущем.

Конь FFF пальто
2-е нарушение: Бан по «железу»

Серьёзно? Бан по железу, который обходят за пять минут? В интернете уже полно инструкций как обойти бан по железу. Меняется IP, затем с помощью утилиты вроде TMAC v6 или подобной меняется MAC адрес. Далее с помощью утилиты hard disk serial number changer или подобной меняется HWID. После этого с помощью GRINX64v2 или подобной проги меняется серийник материнки и UUID и всё! И это лишь один из методов.

не теряя при этом купленный аккаунт навсегда

Крайне редкий читер, даже из числа школьников начальных классов, играет со своего акка. Практически все они имеют несколько левых акков. И опять интернет в помощь! Множество сайтов торгуют левыми акками по мизерным ценам.

5
Ba1istiquePro

Ну далеко не по мизерным. от 800 начинается акк со сменой данных. ключи от 2

Бесноватый Ba1istiquePro
от 800 начинается акк со сменой данных. ключи от 2

Для сравнения: Стоимость самой простой мышки от Genius порядка 400 руб в каком-нибудь dns. Вот https://www.dns-shop.ru/product/902bd4ca17d11b80/mys-provodnaa-genius-netscroll-120-v2-cernyj/

Акк за 2-5 стоимостей цены простецкой мышки это совсем не дорого. Сравнение условно, чисто чтобы саму суть подчеркнуть.

Morpex333

Мне вот интересно посмотреть на этих ребят, которые считают эту 30-ти дневную блокировку правильной из-за "случайно оступившихся". Это, что за свора в розовых очках такая, которая защищает нечестных игроков?

Про читеров я молчу, очевидно, что там бан навсегда без условностей.

Но ребята, которые убивают других через текстуры или ребятки с макросами на тот же чайник чем лучше?

Не хочешь быть недочеловеком - случайно попал за текстуры, так вылези, а , если не вышло, то сдайся, благо, такая функция есть. Но нет, этот тип намеренно всех уничтожит, а потом сам либо сбежит, либо умрет. Или макросы на чайник - это вообще край зверья, когда ты компенсируешь свои кривые руки софтом.

Так что злость публики понятна, особенно той, которая попадалась на это далеко ни один раз и никогда им за это ничего не возвращали, только за откровенные читы.

3
Ba1istiquePro

не всегда можно вылезти.я так под гороу провалился и 17 минут пытался выбраться пока матч не кончился. но убивать я не мог. по дронам стрелял они меня слышали но я не мог навредить им.

Milvago
часть аудитории и инсайдеров считает это правильным «первым шагом», позволяющим отсеять случайных нарушителей
случайных нарушителей

А это вообще как? Случайно установил стороннее ПО на аим и рентген?

3
Great-heartedElio

Да можно же читеров кидать в лобби с читерами вот и всё

3
Wing42

Читерам сразу вечный бан по железу. Никаких послаблений.

2
Конь FFF пальто

Бан по железу обходят за пять минут с помощью 2-3 утилит. Подробных инструкций, как текстовых с картинками, так и видеогайдов, полным-полно на просторах интернета.

2
Great-heartedElio

а зачем им уменьшать показатели онлайна?

2
Wing42 Конь FFF пальто

Вот досада!