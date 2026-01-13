"Это не серьезно": игроков ARC Raiders возмутило слабое наказание читеров

Похоже, жалобы звезд Twitch и YouTube не прошли даром. После волны негодования от стримеров и рядовых геймеров, студия Embark Studios перешла от слов к активным действиям. Ранее авторы пообещали разобраться с засильем нечестных игроков и даже начали возвращать утерянный лут пострадавшим. Карательная машина наконец-то заработала на полную мощность, вот только её методы показались сообществу слишком уж гуманными для столь хардкорного жанра.
В социальных сетях начали массово появляться скриншоты с уведомлениями о блокировке доступа к игре. Под раздачу попали любители аимботов, ESP (рентген-зрения), макросов и те, кто злоупотреблял эксплойтами с возрождением в одном и том же лобби. Однако, как выяснилось, большинство нарушителей получили лишь временное отстранение сроком на 30 дней.
Согласно отчетам сообщества, текущая политика наказаний выглядит так:
- 1-е нарушение: Приостановка учетной записи на 30 дней.
- 2-е нарушение: Бан по «железу».
Такая снисходительность вызвала ожесточенные споры среди фанатов. Многие игроки справедливо отмечают, что ARC Raiders — это экстракшн-шутер, где цена смерти чрезвычайно высока. «Это не Call of Duty, где читер портит вам статистику одного матча. Здесь они отнимают часы и дни прогресса», — возмущаются пользователи, требуя перманентных банов сразу после первого проступка.
30 дней — это слишком мягко. Никакой пощады.
— один из самых популярных комментариев под новостью о банах.
Тем не менее, часть аудитории и инсайдеров считает это правильным «первым шагом», позволяющим отсеять случайных нарушителей и дать шанс тем, кто оступился один раз, не теряя при этом купленный аккаунт навсегда. Разработчики пока не прокомментировали, планируют ли они ужесточать меры в будущем.
Серьёзно? Бан по железу, который обходят за пять минут? В интернете уже полно инструкций как обойти бан по железу. Меняется IP, затем с помощью утилиты вроде TMAC v6 или подобной меняется MAC адрес. Далее с помощью утилиты hard disk serial number changer или подобной меняется HWID. После этого с помощью GRINX64v2 или подобной проги меняется серийник материнки и UUID и всё! И это лишь один из методов.
Крайне редкий читер, даже из числа школьников начальных классов, играет со своего акка. Практически все они имеют несколько левых акков. И опять интернет в помощь! Множество сайтов торгуют левыми акками по мизерным ценам.
Ну далеко не по мизерным. от 800 начинается акк со сменой данных. ключи от 2
Для сравнения: Стоимость самой простой мышки от Genius порядка 400 руб в каком-нибудь dns. Вот https://www.dns-shop.ru/product/902bd4ca17d11b80/mys-provodnaa-genius-netscroll-120-v2-cernyj/
Акк за 2-5 стоимостей цены простецкой мышки это совсем не дорого. Сравнение условно, чисто чтобы саму суть подчеркнуть.
Мне вот интересно посмотреть на этих ребят, которые считают эту 30-ти дневную блокировку правильной из-за "случайно оступившихся". Это, что за свора в розовых очках такая, которая защищает нечестных игроков?
Про читеров я молчу, очевидно, что там бан навсегда без условностей.
Но ребята, которые убивают других через текстуры или ребятки с макросами на тот же чайник чем лучше?
Не хочешь быть недочеловеком - случайно попал за текстуры, так вылези, а , если не вышло, то сдайся, благо, такая функция есть. Но нет, этот тип намеренно всех уничтожит, а потом сам либо сбежит, либо умрет. Или макросы на чайник - это вообще край зверья, когда ты компенсируешь свои кривые руки софтом.
Так что злость публики понятна, особенно той, которая попадалась на это далеко ни один раз и никогда им за это ничего не возвращали, только за откровенные читы.
не всегда можно вылезти.я так под гороу провалился и 17 минут пытался выбраться пока матч не кончился. но убивать я не мог. по дронам стрелял они меня слышали но я не мог навредить им.
А это вообще как? Случайно установил стороннее ПО на аим и рентген?
Да можно же читеров кидать в лобби с читерами вот и всё
Читерам сразу вечный бан по железу. Никаких послаблений.
Бан по железу обходят за пять минут с помощью 2-3 утилит. Подробных инструкций, как текстовых с картинками, так и видеогайдов, полным-полно на просторах интернета.
а зачем им уменьшать показатели онлайна?
