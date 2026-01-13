"Это не серьезно": игроков ARC Raiders возмутило слабое наказание читеров

Похоже, жалобы звезд Twitch и YouTube не прошли даром. После волны негодования от стримеров и рядовых геймеров, студия Embark Studios перешла от слов к активным действиям. Ранее авторы пообещали разобраться с засильем нечестных игроков и даже начали возвращать утерянный лут пострадавшим. Карательная машина наконец-то заработала на полную мощность, вот только её методы показались сообществу слишком уж гуманными для столь хардкорного жанра.

В социальных сетях начали массово появляться скриншоты с уведомлениями о блокировке доступа к игре. Под раздачу попали любители аимботов, ESP (рентген-зрения), макросов и те, кто злоупотреблял эксплойтами с возрождением в одном и том же лобби. Однако, как выяснилось, большинство нарушителей получили лишь временное отстранение сроком на 30 дней.

Согласно отчетам сообщества, текущая политика наказаний выглядит так:

1-е нарушение: Приостановка учетной записи на 30 дней.

2-е нарушение: Бан по «железу».

Такая снисходительность вызвала ожесточенные споры среди фанатов. Многие игроки справедливо отмечают, что ARC Raiders — это экстракшн-шутер, где цена смерти чрезвычайно высока. «Это не Call of Duty, где читер портит вам статистику одного матча. Здесь они отнимают часы и дни прогресса», — возмущаются пользователи, требуя перманентных банов сразу после первого проступка.

30 дней — это слишком мягко. Никакой пощады.

— один из самых популярных комментариев под новостью о банах.

Тем не менее, часть аудитории и инсайдеров считает это правильным «первым шагом», позволяющим отсеять случайных нарушителей и дать шанс тем, кто оступился один раз, не теряя при этом купленный аккаунт навсегда. Разработчики пока не прокомментировали, планируют ли они ужесточать меры в будущем.