Фанат Arc Raiders так громко кричал о помощи, что сосед решил выбить дверь

Один игрок в Arc Raiders, известный под ником dreamthorp, так громко звал помощи в голосовом чате во время рейда, что его сосед реально подумал, что что-то случилось — и начал выбивать дверь! Представьте, сердце у парня чуть не выпрыгнуло, когда дверь выгнулась, будто там взрыв произошёл.

Конечно, некоторые усомнились и подумали, что это фейк или сгенерированное видео, ведь запись обрывалась в самый момент удара. Но dreamthorp даже показал фото двери — правда, и это не всех убедило.

Потом он рассказал, что решил угостить соседа пивом, чтобы сгладить ситуацию. Сосед оказался пожарным и объяснил, что просто среагировал на автомате — мол, привык действовать быстро в экстренных случаях.



Кстати, это не первый случай, когда криками в Arc Raiders привлекают внимание соседей — одному фанату даже полиция приезжала из-за шума. Чтобы избежать таких казусов, некоторые игроки, например iwaspaso, переключаются на другой язык, чтобы соседи понимали, что это всего лишь игра и не стоит волноваться.





Так что, если играете в Arc Raiders и кричите в голосовой чат — будьте осторожнее, чтобы не вызвать экстренную помощь в реальной жизни.