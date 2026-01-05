ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 398 оценок

Фанат Arc Raiders так громко кричал о помощи, что сосед решил выбить дверь

Ingvar Eld Ingvar Eld

Один игрок в Arc Raiders, известный под ником dreamthorp, так громко звал помощи в голосовом чате во время рейда, что его сосед реально подумал, что что-то случилось — и начал выбивать дверь! Представьте, сердце у парня чуть не выпрыгнуло, когда дверь выгнулась, будто там взрыв произошёл.

Конечно, некоторые усомнились и подумали, что это фейк или сгенерированное видео, ведь запись обрывалась в самый момент удара. Но dreamthorp даже показал фото двери — правда, и это не всех убедило.

Потом он рассказал, что решил угостить соседа пивом, чтобы сгладить ситуацию. Сосед оказался пожарным и объяснил, что просто среагировал на автомате — мол, привык действовать быстро в экстренных случаях.

Кстати, это не первый случай, когда криками в Arc Raiders привлекают внимание соседей — одному фанату даже полиция приезжала из-за шума. Чтобы избежать таких казусов, некоторые игроки, например iwaspaso, переключаются на другой язык, чтобы соседи понимали, что это всего лишь игра и не стоит волноваться.


Так что, если играете в Arc Raiders и кричите в голосовой чат — будьте осторожнее, чтобы не вызвать экстренную помощь в реальной жизни.

Комментарии:  7
Yтbе Веня Бенис

тема не раскрыта, а как громко он срет? а как чисто вытирает жопу? а чем он блюет? паблик превратился в парашник

vertehwost

Новичок.

HoganHog

Поди достал пожарного и у того случился стресс...

Евгений Луговой

У меня как-то было похожее: выпимши играл в DayZ через домашний кинотеатр. Началась жесткая перестрелка, и соседи участкового вызвали. Тот сперва долго звонил в дверь, а я из-за грохота не слышал звонка. Тот уже собирался омон вызвать! Видели бы вы его лицо когда он разобрался в чём дело. В иоге протокол на 50 рублей, и пока он его составлял не отрываясь смотрел за игрой, а затем попросил рассказать как её установить. Вот так сказать подружились, частенько потом командой играли)))

PolGhost

Для таких, извините, конченных, есть подобное устройство

А вообще, если без шуток, лично я никогда не понимал, а нахрена так орать? Это же не вопрос жизни и смерти решается, можно быть и посдержаннее. Ну, лично я, если играю в онлайн игры с войсом, не кричу, т.к. смысла нет. Микрофон у меня нормальный. Настроен тоже нормально. Говорю обычным голосом, слышат меня прекрасно, кричать смысла нет, только шум разводить

Константин335

Зачем вообще кричать во время игры?

Anal4onok

А так по факту реально,как понять то,что он в игре!! Себя то он не слышит,так как в наушниках,может с ним реально что то случилось!! Но так жесть конечно ситуация...