Фанат Arc Raiders так громко кричал о помощи, что сосед решил выбить дверь

Один игрок в Arc Raiders, известный под ником dreamthorp, так громко звал помощи в голосовом чате во время рейда, что его сосед реально подумал, что что-то случилось — и начал выбивать дверь! Представьте, сердце у парня чуть не выпрыгнуло, когда дверь выгнулась, будто там взрыв произошёл.
Конечно, некоторые усомнились и подумали, что это фейк или сгенерированное видео, ведь запись обрывалась в самый момент удара. Но dreamthorp даже показал фото двери — правда, и это не всех убедило.
Потом он рассказал, что решил угостить соседа пивом, чтобы сгладить ситуацию. Сосед оказался пожарным и объяснил, что просто среагировал на автомате — мол, привык действовать быстро в экстренных случаях.
Кстати, это не первый случай, когда криками в Arc Raiders привлекают внимание соседей — одному фанату даже полиция приезжала из-за шума. Чтобы избежать таких казусов, некоторые игроки, например iwaspaso, переключаются на другой язык, чтобы соседи понимали, что это всего лишь игра и не стоит волноваться.
Так что, если играете в Arc Raiders и кричите в голосовой чат — будьте осторожнее, чтобы не вызвать экстренную помощь в реальной жизни.
Поди достал пожарного и у того случился стресс...
У меня как-то было похожее: выпимши играл в DayZ через домашний кинотеатр. Началась жесткая перестрелка, и соседи участкового вызвали. Тот сперва долго звонил в дверь, а я из-за грохота не слышал звонка. Тот уже собирался омон вызвать! Видели бы вы его лицо когда он разобрался в чём дело. В иоге протокол на 50 рублей, и пока он его составлял не отрываясь смотрел за игрой, а затем попросил рассказать как её установить. Вот так сказать подружились, частенько потом командой играли)))
Для таких, извините, конченных, есть подобное устройство
А вообще, если без шуток, лично я никогда не понимал, а нахрена так орать? Это же не вопрос жизни и смерти решается, можно быть и посдержаннее. Ну, лично я, если играю в онлайн игры с войсом, не кричу, т.к. смысла нет. Микрофон у меня нормальный. Настроен тоже нормально. Говорю обычным голосом, слышат меня прекрасно, кричать смысла нет, только шум разводить
Зачем вообще кричать во время игры?
А так по факту реально,как понять то,что он в игре!! Себя то он не слышит,так как в наушниках,может с ним реально что то случилось!! Но так жесть конечно ситуация...