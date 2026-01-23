ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 440 оценок

Фанаты ARC Raiders засыпали отель Stella Montis шутливыми позитивными отзывами из-за совпадения названия с одной из карт

2BLaraSex 2BLaraSex

Итальянский отель Stella Montis в Доломитовых Альпах неожиданно оказался в центре внимания геймерского сообщества. Все началось с того, что в ARC Raiders появилась карта под названием Stella Montis. Это тесный подземный комплекс, полный хаоса: вентиляционные шахты, роботы-враги, крысы и другие элементы, типичные для жанра. Игроки быстро нашли реальный отель в Италии с тем же названием и решили пошутить: начали писать отзывы, описывая отель как игровую локацию. Большинство отзывов - пятизвездочные, чтобы не навредить рейтингу, но содержание абсурдно. Например геймер под ником Bad Wolf написал:

Все отлично, только игроки иногда спавнятся в 10 метрах от меня. А ваш Шреддер - потрясающая вещь: стиль, уровни, все на высоте. От меня солидные 10 из 10.

Другой отзыв:

Отличное место. Но рекомендую путешествовать в одиночку. Группы больше двух человек имеют высокий шанс встретить крыс в лобби. В отеле есть медицинский сектор - горячая точка для трупов.

Еще один:

Ночной рейд был насыщенным: в метро у входа произошла перестрелка, но менеджер отеля спас меня. Удалось уйти с лутом на 45000 и продать в Speranza.

Тренд подхватили многие игроки. Однако не все в восторге. Часть комментаторов беспокоится, что шутки могут отпугнуть реальных туристов: упоминания крыс, трупов и перестрелок выглядят странно среди обычных отзывов о лыжах и спа. Несмотря на 5 звезд, такие комментарии способны запутать потенциальных гостей.

Hotel Stella Montis - настоящий четырехзвездочный отель в городе Кампителло-ди-Фасса (провинция Тренто, регион Валь-ди-Фасса). Он расположен в живописной горной местности у подножия Доломитовых Альп, предлагает спа, сауну, тренажерный зал, виды на горы и удобный доступ к лыжным трассам. Обычно о нем оставляли отзывы реальные туристы, хвалящие сервис, чистоту и кухню.

Комментарии:  3
сункар бимахинав

вот это хохотач ,прикол

HerFinalBoss

Шутка, которая кажется смешной только тебе.

Игроки в этот донт шут шутер в очередной раз доказывают, что выглядят примерно так:

Egik81

Пиар он такой.