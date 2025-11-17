Глава Arrowhead встал на защиту Arc Raiders, заявив, что ИИ "делает игры лучше", и призвал прекратить крайности в спорах

Руководитель студии Arrowhead разработчик Helldivers 2 Шамс Джорджани выступил с неожиданно мягкой, но уверенной поддержкой использования ИИ в Arc Raiders, заявив, что именно такой подход на самом деле делает игры лучше — и что обсуждение технологий в индустрии превратилось в бесполезный обмен крайностями.
В подкасте The Game Business Show Джорджани отметил, что разговоры об ИИ в геймдеве неизбежно скатываются либо к идеям полной автоматизации, как недавние заявления Square Enix о желании заменить до 70% QA-процессов, либо к утверждениям, что ИИ — прямая угроза профессии разработчиков и актёров. Он же уверен: правда — где-то посередине.
По словам Джорджани, пример Arc Raiders показывает, что ИИ может служить качественным инструментом, если применяется аккуратно и этично. Он особенно выделил реализацию голосовых пингов — коротких озвученных сигналов, которые позволяют игрокам предупреждать о врагах, отмечать предметы и ориентиры без необходимости использовать голосовой чат.
Для тех, кто избегает общения с незнакомыми людьми — в числе которых и сам Джорджани — такая система делает кооперативный геймплей доступнее. При этом он подчёркивает важный момент: «Нужно лишь следить, чтобы люди получали оплату за свою работу». Embark действительно привлекала живых актёров и использовала ИИ в ограниченных задачах, не заменяя весь процесс озвучки.
Джорджани добавил, что идея полного отказа от ИИ так же абсурдна, как и желание заменить им всё подряд. Производственные команды неизбежно стремятся убрать рутинные задачи, чтобы сосредоточиться на творчестве — и ИИ может помочь, если использовать его правильно.
Arrowhead при этом не внедряет ИИ в геймплей своих игр, но глава студии признаёт: если технологии помогают с рутиной — например, с отчётами или документами — это лишь высвобождает время для разработки Helldivers 2 и будущих проектов.
