Глава Battlestate Games назвал ARC Raiders "экстракшен-шутером для казуальных игроков"

Создатель Escape from Tarkov Никита Буянов прокомментировал популярность ARC Raiders и объяснил, почему его новые проекты не собираются идти тем же путём. По словам разработчика, игра Embark Studios ориентирована на более широкую аудиторию и не соответствует философии его студии.

В интервью GamesBeat Буянов рассказал о своём новом проекте Fragmentary Order, который разрабатывается студией Rant Gaming. Во время беседы журналист поинтересовался, повлиял ли успех ARC Raiders на концепцию будущей игры.

Разработчик ответил довольно прямо, назвав проект Embark «экстракшен-шутером для казуальной аудитории». Он подчеркнул, что его команда стремится создавать максимально сложный и напряжённый игровой опыт.

По словам Буянова, ключевая цель — сделать игру, которая будет требовательной к игрокам и максимально вознаграждать за преодоление трудностей. Он отметил, что студия намерена продолжать развивать концепцию «жёсткого» геймплея, знакомого фанатам Escape from Tarkov.

Разработчик также добавил, что будущие проекты будут ещё глубже развивать элементы симуляции. В игре появятся динамические события, различные способы выживания и ситуации, где игрокам придётся взаимодействовать друг с другом не только в бою, но и для совместного выживания.

Fragmentary Order был официально представлен в этом месяце вместе с первым трейлером и подробностями о мире игры. Пока Буянов не подтверждает, будет ли новый проект напрямую связан со вселенной Escape from Tarkov, однако отметил, что идеи выживания и реалистичности останутся важной частью геймплея.

При этом многие игроки отмечают, что именно более доступный подход ARC Raiders стал одной из причин успеха игры после её релиза в 2025 году.