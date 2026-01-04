Глава Embark Studios призвал изменить отношение к ИИ в играх: это польза и для разработчиков, и для игроков

Генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд высказался о роли искусственного интеллекта в современной разработке игр на фоне успеха ARC Raiders. По его словам, игрокам и индустрии в целом стоит «сделать шаг назад» и трезво оценить, какую реальную пользу ИИ может принести как разработчикам, так и аудитории.
ARC Raiders уверенно стартовала в 2026 году и уже стала самым популярным платным проектом в Steam за праздничную неделю, обогнав даже Steam Deck и Battlefield 6. Игра также показала впечатляющую вовлечённость — за последние сутки её пиковый онлайн превысил 428 тысяч человек. Ранее издатель Nexon называл релиз ARC Raiders крупнейшим запуском в своей истории, сообщив о более чем четырёх миллионах проданных копий за первые 12 дней.
Однако на фоне успеха разгорелась и дискуссия — причиной стало использование в игре технологии синтеза речи на основе ИИ. Часть критиков, включая Eurogamer, резко высказалась по этому поводу, что вызвало широкий резонанс в индустрии. В защиту разработчиков ранее уже выступали главы Epic Games и Nexon.
В интервью GamesBeat Сёдерлунд подчеркнул, что Embark не использует ИИ для замены людей или сокращения рабочих мест. По его словам, студия продолжает сотрудничать с профессиональными актёрами озвучки, а ИИ применяется лишь как инструмент, позволяющий быстрее вносить изменения, обновлять контент и избавляться от рутинных процессов.
Он также отметил, что именно благодаря подобным технологиям Embark смогла поддерживать The Finals еженедельными обновлениями с момента релиза, несмотря на бесплатную модель игры. При этом Сёдерлунд подчеркнул, что разработка игр остаётся «индустрией людей», и полностью автоматизированное создание проектов он считает нереалистичным сценарием.
На сегодняшний день в Embark Studios работает около 350 сотрудников. Хотя студия и относится к AAA-сегменту, по масштабам она всё же уступает таким гигантам, как команды Call of Duty или Battlefield, что, по словам Сёдерлунда, делает грамотное использование технологий особенно важным.
Польза есть, однотипную, монтонную хрень генрировать, но реально будут генерировать всё подряд же. Выгонят дизайнеров талантливых, сценаристов и звуковиков и будут таковы.
Хорошо что хоть до ИИ каждая игра была уникальным самобытным шедевром. Взять хоть Ассасин 13 или Калл оф Дути 15, а для любителей стратегий Civilization 11, ммм
таких сценаристов реально нужно гнать в шею.
это польза для игроков
Верно говорит, прогресс не остановить... Технологии ИИ будут развиваться и дальше.
если это удешевить и ускорит создание игр, не влияя на качество, то почему бы и нет
Только вот на данный момент - на качество влияет и нередко не в лучшую сторону
согласен
Поддерживаю. Потому что каждый сам должен уметь, и будет делать игры ААА масштаба с помощью ИИ) А большие студии со временем всё равно исчезнут.
Так пользоваться ИИ надо с умом. Когда издатель увольняет команду разрабов или актёров озвучки, заменяя их ИИ, кого это обрадует?
Научите нейронку оптимизацию делать, вам все только спасибо за это скажут. А тех бездарей что занимаются этим сейчас, уволить всех до единого, от них вреда больше чем пользы.