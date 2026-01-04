Глава Embark Studios призвал изменить отношение к ИИ в играх: это польза и для разработчиков, и для игроков

Генеральный директор Embark Studios Патрик Сёдерлунд высказался о роли искусственного интеллекта в современной разработке игр на фоне успеха ARC Raiders. По его словам, игрокам и индустрии в целом стоит «сделать шаг назад» и трезво оценить, какую реальную пользу ИИ может принести как разработчикам, так и аудитории.

ARC Raiders уверенно стартовала в 2026 году и уже стала самым популярным платным проектом в Steam за праздничную неделю, обогнав даже Steam Deck и Battlefield 6. Игра также показала впечатляющую вовлечённость — за последние сутки её пиковый онлайн превысил 428 тысяч человек. Ранее издатель Nexon называл релиз ARC Raiders крупнейшим запуском в своей истории, сообщив о более чем четырёх миллионах проданных копий за первые 12 дней.

Однако на фоне успеха разгорелась и дискуссия — причиной стало использование в игре технологии синтеза речи на основе ИИ. Часть критиков, включая Eurogamer, резко высказалась по этому поводу, что вызвало широкий резонанс в индустрии. В защиту разработчиков ранее уже выступали главы Epic Games и Nexon.

В интервью GamesBeat Сёдерлунд подчеркнул, что Embark не использует ИИ для замены людей или сокращения рабочих мест. По его словам, студия продолжает сотрудничать с профессиональными актёрами озвучки, а ИИ применяется лишь как инструмент, позволяющий быстрее вносить изменения, обновлять контент и избавляться от рутинных процессов.

Он также отметил, что именно благодаря подобным технологиям Embark смогла поддерживать The Finals еженедельными обновлениями с момента релиза, несмотря на бесплатную модель игры. При этом Сёдерлунд подчеркнул, что разработка игр остаётся «индустрией людей», и полностью автоматизированное создание проектов он считает нереалистичным сценарием.

На сегодняшний день в Embark Studios работает около 350 сотрудников. Хотя студия и относится к AAA-сегменту, по масштабам она всё же уступает таким гигантам, как команды Call of Duty или Battlefield, что, по словам Сёдерлунда, делает грамотное использование технологий особенно важным.