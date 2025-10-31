Глава Embark Studios прокомментировал рискованное решение выпустить Arc Raiders между Battlefield и CoD

Спустя девять лет после провала Titanfall 2, оказавшегося зажатым между молотом и наковальней — Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare — бывший исполнительный вице-президент EA и нынешний глава Embark Studios Патрик Содерлунд вновь оказался в центре любопытного совпадения. Его новая игра, Arc Raiders, вышла ровно между Battlefield 6 и Call of Duty: Black Ops 7. Прямое напоминание о прошлом не осталось незамеченным.

В интервью The Game Business Show, данном за несколько дней до релиза, он признал, что это решение может кому-то показаться рискованным:

Я знаю, что люди могут посмотреть на эту дату и сказать: "Что, черт возьми, они делают?". Мы потратили много времени, рассматривая это с разных сторон и под разными углами, и, знаете, правильно это или нет, мы решили, что считаем, что игра может быть выпущена именно тогда. Мы смотрим на это в долгосрочной перспективе. Это начало долгого пути. С чего-то нужно начинать.

Расслабленный, но уверенный тон знаменует собой значительное изменение по сравнению с эпохой Titanfall 2. В то время как игра Respawn стала жертвой крупных релизов 2016 года, Arc Raiders, похоже, избежала этой участи. По данным SteamDB, в первый день игра собрала более 264 тысяч одновременных игроков, и это число может вырасти в выходные.

Получив «очень положительные» отзывы в Steam и похвалу, описывающую его как «экстракшен-шутер для масс», игра, возможно, проложит новый путь для студии Содерлунда. В отличие от Titanfall 2, на этот раз одновременный релиз с громкими именами жанра, похоже, стал преимуществом, а не приговором.

Arc Raiders, созданная командой из около 300 специалистов Embark Studios, представляет собой современную версию жанра экстракшен-шутер, где предлагаются напряженные сражения в sci-fi-среде и более доступная цена — 40 долларов, что чуть больше половины стоимости прямых конкурентов.