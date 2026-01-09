Глава Embark Studios раздумывает о том, как сделать торговлю между игроками Arc Raiders более социальной

Вокруг Arc Raiders всё чаще поднимается вопрос того, как игроки распоряжаются добычей, и руководство студии Embark даёт понять: эта система должна стать заметно более социальной. Сейчас обмен предметами фактически сводится к сомнительной практике — зайти в общий матч и просто выбросить нужную вещь на землю, рискуя потерять её навсегда. По мнению разработчиков, такой подход ограничивает взаимодействие и не поощряет кооперацию.
В интервью GamesBeat глава студии Патрик Сёдерлунд отметил, что сама идея торговли в Arc Raiders выглядит перспективно, но ей не хватает удобных и безопасных сценариев общения между игроками. Внутри команды обсуждается направление, при котором пользователи смогут торговать напрямую, а социальные механики станут более выраженными. Цель — усилить ощущение «живого сообщества», где ценная добыча продолжает работать на игровой процесс, а не превращается в одноразовый трофей.
Сёдерлунд подчёркивает, что Arc Raiders рассматривается как проект с долгой жизнью. Приоритеты разработки регулярно пересматриваются в зависимости от поведения игроков: команда анализирует, какие механики востребованы, а какие остаются без внимания, и уже на основе этого корректирует планы. Такой подход он называет ключевым для современной сервисной игры, развивающейся постепенно.
Вот, кажись монетизацию подтаскивают. Прогрев был недолгим.
То есть подобное нововведение в твоём понимании выглядят именно так ? Если да, то мне тебя жаль. Даже больше скажу, торговля это спасение, это не просто шутер не ММОРПГ это игра про лутер шутер, смысл игры заключается на прямую с торговлей, как только я купил эту игру я в самом начале понимал что торговля тут необходим так как без нее игра будет терять смысл