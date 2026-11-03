Глава Embark Studios заявил о нежелании превращать компанию в студию исключительно сервисных игр

Несмотря на колоссальный коммерческий успех сетевых шутеров Arc Raiders и The Finals, шведская студия Embark Studios не собирается ограничивать свою деятельность рамками одного сервисного направления. В интервью подкасту The Game Business Show генеральный директор компании и исполнительный председатель совета директоров Nexon Патрик Седерлунд заявил, что разработчики уже трудятся над новыми проектами и принципиально отказываются становиться фабрикой по обслуживанию 2 существующих сетевых тайтлов.

По словам руководителя, внутри коллектива идут постоянные дискуссии о творческой траектории студии. Седерлунд не стал отрицать практическую пользу игр-сервисов, приносящих стабильный финансовый доход, который позволяет кормить разработчиков и без задержек оплачивать счета за электричество. Однако замыкание студии исключительно на бесконечной поддержке релизов топ-менеджер назвал крайне опасным путем.

Мы постоянно говорим о том, что не хотим быть просто студией сервисных игр, хотя в этом и нет ничего плохого. Такая модель позволяет оплачивать счета за электричество и обеспечивает людей работой, но нам необходимо смотреть вперед. Мы должны бросать себе вызов и создавать нечто совершенно новое в любое время. Это заложено в нашей сути, и это никогда не прекратится.

- Патрик Седерлунд, генеральный директор Embark Studios

Отвечая на вопрос о будущем портфолио, Седерлунд подтвердил, что команда уже занимается производством сторонних игр. Глава компании подчеркнул необходимость непрерывных творческих экспериментов с непривычными жанрами и игровыми форматами. Без постоянного поиска новых идей разработчики рискуют потерять ту смелость, благодаря которой студия изначально появилась на свет.

При этом руководство Embark Studios выступает категорически против бездумного расширения штата ради ускорения работы. Седерлунд пояснил, что рост штата до 100, 200 или 300 специалистов неизбежно разрушает культуру стартапа. В разросшихся коллективах мгновенно возникают закрытые подразделения, замедляются информационные потоки и нарастает бюрократия. Вместо раздувания штата шведы делают ставку на компактную техническую команду, которая оптимизирует рабочие инструменты и автоматизирует рутинные процессы.

Необычный подход команды проявляется и в полном отказе от классических дизайн-документов. Разработчики принципиально не расписывают концепции на бумаге, аргументируя это тем, что интерактивный продукт невозможно оценить в текстовом редакторе. Все идеи немедленно переводятся в код, после чего авторы тестируют механику прямо в живом билде. Седерлунд признался, что подобные методы работы часто вызывают недоумение у представителей других игровых студий, привыкших к жестким стандартам индустрии.

На текущий момент шутер Arc Raiders преодолел отметку в 16 млн проданных копий за первые 6 месяцев с момента релиза, а сетевой боевик The Finals после недавнего выхода 12 сезона достиг пиковых показателей активности аудитории со времен 2 сезона.