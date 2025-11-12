Глава Nexon ответил на критику ИИ-озвучки Arc Raiders и объяснил, почему будущее за сочетанием технологий и творчества

После разгоревшегося спора вокруг использования искусственного интеллекта в озвучке Arc Raiders владелец Nexon и генеральный директор компании Чунхун Ли заявил, что использование ИИ в игровой индустрии — это уже повсеместная практика. По его словам, «важно понимать, что сегодня все игровые компании применяют технологии ИИ», и теперь вопрос в том, как именно их использовать, а не стоит ли это делать.
Разработчик Arc Raiders, студия Embark, действительно подтвердила, что применяет систему преобразования текста в речь (TTS) для части диалогов. Соучредитель студии Стефан Страндберг отметил, что это «осознанная стратегия», позволяющая ускорить производство и тестирование реплик, при этом подчеркивая, что ИИ не заменяет актёров.
«Когда вы привлекаете реальных актёров, происходит нечто фантастическое — они привносят живость и уникальность в историю», — отметил Страндберг.
Ли же в интервью Game*Spark добавил, что конкурентное преимущество компаний заключается не просто в владении ИИ-инструментами, а в способности соединить технологии с человеческим творчеством:
«Если все используют похожие технологии, выживают те, кто делает ставку на креативность».
В Embark уверены, что баланс между ИИ и живыми актёрами позволит достичь лучшего результата — как это реализовано и в их другой игре, The Finals.
Да итак понятно, что уже ИИ вовсю используют в играх при создании)))
После всех скандалов, диверсий, забастовок, бунтов и т.д. этих говорилок, не мудрено что их чутли не все пытаются выпнуть. Ну и стоимость и скорость работы увеличивается в разы.
А в целом это просто, индустриализация 21-века, когда появились паровые двигатели и станки было примерно тоже самое.