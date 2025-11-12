Глава Nexon ответил на критику ИИ-озвучки Arc Raiders и объяснил, почему будущее за сочетанием технологий и творчества

После разгоревшегося спора вокруг использования искусственного интеллекта в озвучке Arc Raiders владелец Nexon и генеральный директор компании Чунхун Ли заявил, что использование ИИ в игровой индустрии — это уже повсеместная практика. По его словам, «важно понимать, что сегодня все игровые компании применяют технологии ИИ», и теперь вопрос в том, как именно их использовать, а не стоит ли это делать.

Разработчик Arc Raiders, студия Embark, действительно подтвердила, что применяет систему преобразования текста в речь (TTS) для части диалогов. Соучредитель студии Стефан Страндберг отметил, что это «осознанная стратегия», позволяющая ускорить производство и тестирование реплик, при этом подчеркивая, что ИИ не заменяет актёров.

«Когда вы привлекаете реальных актёров, происходит нечто фантастическое — они привносят живость и уникальность в историю», — отметил Страндберг.

Ли же в интервью Game*Spark добавил, что конкурентное преимущество компаний заключается не просто в владении ИИ-инструментами, а в способности соединить технологии с человеческим творчеством:

«Если все используют похожие технологии, выживают те, кто делает ставку на креативность».

В Embark уверены, что баланс между ИИ и живыми актёрами позволит достичь лучшего результата — как это реализовано и в их другой игре, The Finals.