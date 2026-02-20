Глава разработчиков ARC Raiders намерен позвонить в отель Stella Montis и извиниться за действия фанатов

Глава студии Embark Studios Патрик Седерлунд планирует позвонить с извинениями в реально существующий отель "Hotel Stella Montis" в Италии. Причиной стали фанаты тактического шутера ARC Raiders, которые устроили нашествие в разделе отзывов отеля, обнаружив, что он носит то же название, что и новая карта, добавленная в игру в ноябре прошлого года.

Совпадение позабавило комьюнити, и игроки начали массово оставлять шуточные отзывы на страницах отеля в Google и Tripadvisor, подражая стилю обычных туристов, но с отсылками к игре. К счастью для владельцев отеля, большинство геймеров ставят максимальные оценки, так что общий рейтинг заведения пока не пострадал. Тем не менее, шуточные отзывы от перестрелках и трупах могут отпугнуть обычных туристов.

Седерлунд узнал о ситуации от журналистов и пообещал позвонить в отель с извинениями. Он также отметил, что все локации игры вдохновлены итальянскими пейзажами, но специально называть карту в честь конкретного отеля разработчики не планировали.