Главный дизайнер Arc Raiders рассказал, что провальное тестирование Marathon помогло понять, что не понравилось фанатам

Arc Raiders от Embark Studios удивила всех своим успешным игровым тестом в Steam, собрав почти 200 000 одновременных игроков и восторженные отзывы. Игра полюбилась фанатам благодаря низкой цене в 40 долларов и захватывающему игровому процессу.

Однако, если спросить директора по дизайну игры, успех Arc Raiders был бы невозможен без неожиданного внешнего источника вдохновения: Marathon. Попытки Sony организовать Live-service обернулись неудачами и стали обвинительным заключением против стратегии компании.

В новом интервью журналу PC Gamer директор по дизайну Вирджил Уоткинс рассказал, что апрельский игровой тест Marathon помог команде улучшить Arc Raiders, поскольку они знали, чего не стоит делать.

Для Embark это было эффективным A/B-тестированием, позволяющим сравнивать и сопоставлять решения, принятые в Marathon и Arc Raiders.

Директор по дизайну Вирджил Уоткинс похвалил выразительный визуальный стиль Marathon, заявив, что надеется увидеть больше деталей в будущем. Несмотря на конкуренцию, Уоткинс болеет за Marathon и с нетерпением ждёт, что разработает Bungie.

В отличие от Arc Raiders, Marathon не получила положительного отклика после апрельского тестирования, причём Sony даже признала, что запуск игры — рискованный. Выход игры перенесли на 2026 год, а все попытки уменьшить негативные отзывы оказались безуспешными. Многие ожидают, что проект Sony потерпит крах, но только время покажет, какая игра — Arc Raiders или Marathon — продержится дольше.

Релиз Arc Raiders запланирован на 30 октября.