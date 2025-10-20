ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.3 111 оценок

Главный дизайнер Arc Raiders рассказал, что провальное тестирование Marathon помогло понять, что не понравилось фанатам

KoRnEr KoRnEr

Arc Raiders от Embark Studios удивила всех своим успешным игровым тестом в Steam, собрав почти 200 000 одновременных игроков и восторженные отзывы. Игра полюбилась фанатам благодаря низкой цене в 40 долларов и захватывающему игровому процессу.

Однако, если спросить директора по дизайну игры, успех Arc Raiders был бы невозможен без неожиданного внешнего источника вдохновения: Marathon. Попытки Sony организовать Live-service обернулись неудачами и стали обвинительным заключением против стратегии компании.

"Стримьте сколько влезет" - Bungie сняла NDA с закрытого тестирования Marathon

В новом интервью журналу PC Gamer директор по дизайну Вирджил Уоткинс рассказал, что апрельский игровой тест Marathon помог команде улучшить Arc Raiders, поскольку они знали, чего не стоит делать.

Для Embark это было эффективным A/B-тестированием, позволяющим сравнивать и сопоставлять решения, принятые в Marathon и Arc Raiders.

Директор по дизайну Вирджил Уоткинс похвалил выразительный визуальный стиль Marathon, заявив, что надеется увидеть больше деталей в будущем. Несмотря на конкуренцию, Уоткинс болеет за Marathon и с нетерпением ждёт, что разработает Bungie.

Рекламную кампанию Marathon отодвинули на середину лета из-за недавних скандалов с плагиатом и неудачным альфа-тестом

В отличие от Arc Raiders, Marathon не получила положительного отклика после апрельского тестирования, причём Sony даже признала, что запуск игры — рискованный. Выход игры перенесли на 2026 год, а все попытки уменьшить негативные отзывы оказались безуспешными. Многие ожидают, что проект Sony потерпит крах, но только время покажет, какая игра — Arc Raiders или Marathon — продержится дольше.

Релиз Arc Raiders запланирован на 30 октября.

Комментарии:  7
VIGITAL ART

Конкорд ещё понятно.

Но Marathon не заслужил такого хейта для ещё не вышедшей игры.

5
Alex40001

тестирование было марафона

https://steamdb.info/app/2427520/charts/

а вот тестирование этой хни

как погляжу народ не вкурсе что игру покупать нужно а тестирование показывает отток пользователей за 3 дня чем прирост

4
kongydong

Marathon по арт-дизу был очень похож на Конкорд. Те же вырвиглазные кислотные цвета и отвратительный чардиз, прямо как любят современные крайне левацкие разрабы, - для modern audience.

И тут случился нежданчик, в виде того что люди стали примечать паттерны, после тонны помоев которые западные разрабы наваливают уже 4 года в играх и фильмах, увидели в Марафоне ту же др*сню, что и в Конкорде

Геральт Батькович

"Директор по дизайну Вирджил Уоткинс похвалил вырвиглазный визуальный стиль Marathon" - исправил неточность перевода

3
Пользователь ВКонтакте

> полюбилась благодаря цене в 40 грязных бумажек

Что, простите? Я понимаю, если бы она стоила 4 бумажки, вот это цена. А во всех остальных случаях - наверно игра хорошая, а цена на любовь вобще никак не влияет, только на ненависть // Александр Ковалёв

2
lokdogg

жаль что их игра оказалось херней. спасибо хоть тест спас от покупки

Dirty-Harry

Скажем так помягче, концепция игры не впечатлила. Бета тест спас от траты денег на релизе.