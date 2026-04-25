ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.3 522 оценки

Глобальное изменение системы еженедельных испытаний в ARC Raiders

Фрозка Фрозка

Студия Embark анонсировала переработку еженедельных испытаний (Trials) с выходом обновления Riven Tides.

Расписание:

  • 28 апреля: Релиз патча Riven Tides (добавит новую карту, крупного босса, новые квесты и колоду рейдера).
  • 29 апреля: Старт 4-го сезона Trials. Пауз на время ивента Экспедиции (сброса профиля) больше не будет — гринд доступен сразу.

Ключевые изменения механики Trials:

  • Отмена двойных очков: Масштабные условия на карте больше не удваивают награду. Фармить можно на любых удобных локациях.
  • Отвязка от модификаторов: Задания больше не требуют обязательного наличия электромагнитных бурь или конкретных тайников.
  • Новые типы задач: Добавлены челленджи на ближний бой, использование определенных гаджетов/гранат и лутинг уникальных контейнеров.
  • Дальнейшие корректировки будут вноситься на основе отзывов игроков.

Награды 4-го сезона (Сет экипировки Recon):

  • Ранг Tryhard I: Базовая версия костюма в водной стилистике.
  • Ранги Hotshot и Cantina Legend: Эксклюзивные расцветки сета.
6
3
Комментарии:  3
sapov

Это их грандиозная поддержка игры? 3 карты 4 врага с момента выхода? Потом что-то на марафон люди говорят, хотя тож воняет