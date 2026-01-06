Голливудские студии хотят снять экранизацию ARC Raiders, но разработчики не хотят спешить с этим

Эпоха ренессанса экранизаций видеоигр продолжается. На фоне успеха сериалов по Fallout и The Last of Us, а также кассовых сборов ленты «Minecraft в кино» (957,9 млн $), кинопродюсеры находятся в постоянном поиске следующего большого хита. Неудивительно, что в их поле зрения попал свежий экстракшн-шутер ARC Raiders, который после релиза в конце октября прошлого стремительно ворвался в топы чартов и уверенно держит высокую активность спустя несколько месяцев.
Генеральный директор Embark Studios Патрик Содерлунд в интервью порталу GamesBeat подтвердил, что успех игры не остался незамеченным за пределами игровой индустрии. По его словам, к разработчикам уже обратилось множество кинокомпаний с предложениями адаптировать IP под формат фильма или сериала.
Я не могу сказать вам, сколько компаний обратилось с желанием сделать сериал и фильм из этой франшизы.
— поделился Содерлунд.
Глава студии согласен, что лор игры — с её историей о вторжении машин ARC и выживании человечества в подземной колонии Сперанца — отлично подходит для экрана. Однако, несмотря на заманчивые предложения, Embark Studios проявляет осторожность. Содерлунд подчеркнул: экранизация возможна только при условии, что она будет «сделана правильно», с уважением к первоисточнику и без спешки.
Пока руководство обсуждает потенциальное покорение Голливуда, обычные игроки больше обеспокоены текущим состоянием проекта. Геймплейные проблемы и наплыв нечестных пользователей могут подпортить репутацию хита быстрее, чем выйдет любой фильм. Подробнее о масштабной проблеме с читерами читайте в нашем прошлом материале:
На данный момент разработчки ARC Raiders продолжают фокусироваться на развитии проекта, оставив мечты о киноадаптации на будущее.
Правильно делают. Зачем портить себе репутацию из-за возможной неудачной экранизации.
А что, у них репутация какая-то бомбезная? Буквально две игры выпустили одна из которых страдает от читеров по кд, вторя пока на слуху, но долго ли это продлится.
Репутация как и математика может уйти в минус. А заслужить ее намного сложнее чем потерять. Делайте выводы.
Пока на высоте
Зачем, а главное нафига?
Деньги 💰💲💵Тут дорогой мотивации быть не может. Ваш кэп.
Чтобы было, так то прикольный сериал вышел бы.
Правильно,если и делать то именно так!И без всякой повестки!А то там могут понапихать в кино всякую хрень и всяких черных сильных и независимых вертолетов и феминисток!
самое интересное, разрабы сами особо вселенную не продумали. ТАк что можно не парится про первоисточник.
это называется не экранизация, а скупка названия франшизы и не важно что под ним снимут