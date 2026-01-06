Голливудские студии хотят снять экранизацию ARC Raiders, но разработчики не хотят спешить с этим

Эпоха ренессанса экранизаций видеоигр продолжается. На фоне успеха сериалов по Fallout и The Last of Us, а также кассовых сборов ленты «Minecraft в кино» (957,9 млн $), кинопродюсеры находятся в постоянном поиске следующего большого хита. Неудивительно, что в их поле зрения попал свежий экстракшн-шутер ARC Raiders, который после релиза в конце октября прошлого стремительно ворвался в топы чартов и уверенно держит высокую активность спустя несколько месяцев.

Генеральный директор Embark Studios Патрик Содерлунд в интервью порталу GamesBeat подтвердил, что успех игры не остался незамеченным за пределами игровой индустрии. По его словам, к разработчикам уже обратилось множество кинокомпаний с предложениями адаптировать IP под формат фильма или сериала.

Я не могу сказать вам, сколько компаний обратилось с желанием сделать сериал и фильм из этой франшизы.

— поделился Содерлунд.

Глава студии согласен, что лор игры — с её историей о вторжении машин ARC и выживании человечества в подземной колонии Сперанца — отлично подходит для экрана. Однако, несмотря на заманчивые предложения, Embark Studios проявляет осторожность. Содерлунд подчеркнул: экранизация возможна только при условии, что она будет «сделана правильно», с уважением к первоисточнику и без спешки.

Пока руководство обсуждает потенциальное покорение Голливуда, обычные игроки больше обеспокоены текущим состоянием проекта. Геймплейные проблемы и наплыв нечестных пользователей могут подпортить репутацию хита быстрее, чем выйдет любой фильм. Подробнее о масштабной проблеме с читерами читайте в нашем прошлом материале:

На данный момент разработчки ARC Raiders продолжают фокусироваться на развитии проекта, оставив мечты о киноадаптации на будущее.