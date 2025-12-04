Google назвала самые популярные поисковые запросы 2025 года: "Анора", ARC Raiders и сериал о маньяке Эде Гейне

Google подвела итоги поисковых трендов, и результаты заметно отличаются от привычных топов популярности. Здесь важен не общий успех релиза, а именно всплеск интереса к информации — то, что заставляло людей массово искать детали, обсуждать и уточнять.

В категории кино безоговорочным лидером стала «Анора». Лента вышла в конце 2024 года, но настоящую волну интереса собрала в начале 2025-го — после триумфа на «Оскаре», где получила пять статуэток.

Среди сериалов на вершину поискового интереса неожиданно взлетела новая глава антологии «Монстры» от Netflix — история о маньяке Эде Гейне. Центральная роль Чарли Ханнэма привлекла настолько много внимания, что актёр занял шестое место в общем топе персон.

В игровой категории трендом номер один стал экстракшен-шутер ARC Raiders от Embark. Несмотря на релиз в конце октября, игра регулярно возвращалась в поле внимания аудитории — в том числе благодаря тестам весной.

Самые трендовые видеоигры в Google за 2025 год

Самые трендовые сериалы в Google за 2025 год

«Монстры: История Эда Гейна» «Игра в кальмара» «Переходный возраст» «Разделение» «То лето, когда я похорошела» «Белый лотос» «Одна из многих» «Первозданная Америка» «Чужой: Земля» «Лэндмен»

Самые трендовые фильмы в Google за 2025 год