Google назвала самые популярные поисковые запросы 2025 года: "Анора", ARC Raiders и сериал о маньяке Эде Гейне

Google подвела итоги поисковых трендов, и результаты заметно отличаются от привычных топов популярности. Здесь важен не общий успех релиза, а именно всплеск интереса к информации — то, что заставляло людей массово искать детали, обсуждать и уточнять.
В категории кино безоговорочным лидером стала «Анора». Лента вышла в конце 2024 года, но настоящую волну интереса собрала в начале 2025-го — после триумфа на «Оскаре», где получила пять статуэток.
Среди сериалов на вершину поискового интереса неожиданно взлетела новая глава антологии «Монстры» от Netflix — история о маньяке Эде Гейне. Центральная роль Чарли Ханнэма привлекла настолько много внимания, что актёр занял шестое место в общем топе персон.
В игровой категории трендом номер один стал экстракшен-шутер ARC Raiders от Embark. Несмотря на релиз в конце октября, игра регулярно возвращалась в поле внимания аудитории — в том числе благодаря тестам весной.
Самые трендовые видеоигры в Google за 2025 год
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Strands
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Path of Exile 2
- GTA VI
- Pokemon Legends: Z-A
- Minecraft
- Roblox
Самые трендовые сериалы в Google за 2025 год
- «Монстры: История Эда Гейна»
- «Игра в кальмара»
- «Переходный возраст»
- «Разделение»
- «То лето, когда я похорошела»
- «Белый лотос»
- «Одна из многих»
- «Первозданная Америка»
- «Чужой: Земля»
- «Лэндмен»
Самые трендовые фильмы в Google за 2025 год
- «Анора»
- «Супермен»
- «Minecraft в кино»
- «Громовержцы»
- «Грешники»
- «Счастливчик Гилмор 2»
- «Пункт назначения: Узы крови»
- «Орудия»
- «28 лет спустя»
- «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
В топе самый мусор.Пункт назначения разве что понравился,Майнкрафт через 10 минут выключил.Анора это отдельный вид фекалий,долго расписывать.
Лол, моя клиентка снялась в фильме Анора, но даже не знаю, что же там такого, что фильм вдруг стал популярным. Рейтинг не соответствует этому.
Если вас удивляет почему Анора на первом месте,то вспомните такие фильмы как "красота","50 оттенков серого" трилогия,вспомните их сюжет,развязку и подумайте о чём мечтают женщины которые просто потоком шли на такие фильмы и дико кайфовали и все вопросы сразу отпадут ,почему это на первом месте.Потому что этого они хотят,об этом мечтают.