"Горячий патч": в ARC Raiders любителей пробраться через двери с помощью бага теперь сжигают заживо

Embark Studios выпустила обновление 1.4.0 для кооперативного шутера ARC Raiders, и хотя патч получился небольшим, он стал одним из самых обсуждаемых в сообществе. Разработчики сосредоточились не на контенте, а на исправлении ошибок, глитчей и двух ключевых эксплойтов, которые подрывали честность игры. Главной звездой обновления стал необычный — и крайне жесткий — способ борьбы с нечестными игроками.

Самая крупная проблема последних недель касалась багов, позволявших игрокам обходить закрытые двери и проникать в помещения с ценными ресурсами. Владельцы одноразовых дорогих ключей нередко оставались ни с чем, обнаруживая, что добыча исчезла из-за тех, кто воспользовался лазейками. Теперь этот период хаоса официально закончен.

Введён новый механизм: любая попытка проникновения в закрытую зону без ключа приводит к мгновенной расправе — персонажей нарушителей буквально сжигают заживо. Решение сразу стало мемом и вызвало бурю восторгов. Один из игроков на Reddit признался, что проверил нововведение лично: «Я это протестировал и сгорел в огне. Хорошее изменение — теперь я всегда ношу с собой ключи». Другой назвал патч «действительно горячим» с отсылкой к hot fix.

Помимо этого, обновление 1.4.0 устраняет ряд визуальных глитчей, багов вылета и других ошибок, усиливая стабильность проекта. Хотя новый контент разработчики не добавили, его компенсировала бескомпромиссная борьба с нечестной игрой, которая уже стала любимой темой для шуток в сообществе.

ARC Raiders остаётся динамичным экстракционным шутером в научно-фантастическом сеттинге, где игроки вместе противостоят гигантским машинам и борются за редкие ресурсы. С выходом «огненного» патча честность матчей заметно выросла — а доверие игроков к Embark Studios укрепилось.