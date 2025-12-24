"Хотите необязательное PvP - идите играть в WoW": бывший прогеймер развлекается в Arc Raiders массовым убийством игроков

Бывший киберспортсмен и стример Тейлор «THump» Хамфрис стал героем вирусных роликов после серии жестких PvP-забегов в Arc Raiders, где он целенаправленно охотится на казуальных игроков и хвастается тем, как «портит им время» ради собственного удовольствия.

В лутер-шутере Arc Raiders разгорелся новый спор вокруг обязательного PvP: бывший профессиональный игрок Тейлор «THump» Хамфрис превратил игру в арену для тотального доминирования над казуальной аудиторией, часами вылавливая других игроков на стримах и называя это «образом жизни», а не выбором.

Arc Raiders от Embark Studios изначально задумывалась как напряжённый кооперативный шутер с обязательным PvP, где небольшие группы рейдеров добывают ресурсы под постоянной угрозой со стороны других отрядов. Сообщество со временем выработало негласное соглашение «жить и дать жить другим», и большинство игроков предпочитают избегать лишних убийств, даже когда игра поощряет агрессию. На этом фоне стиль THump резко выбивается: Хамфрис, в прошлом соревновавшийся в Apex Legends, Rocket Arena и H1Z1, посвятил длинные Twitch‑стримы охоте на менее опытных игроков, зачастую убивая их в самом начале забега, когда у них ещё нет ни лута, ни шансов на ответ.

На недавней 13‑часовой трансляции THump практически полностью сосредоточился на убийстве других пользователей, не давая им спокойно закончить экспедиции и забрать награды. В соцсетях разошлись клипы и посты, где он с полным инвентарём гранат-триггеров дежурит у точек выхода и уничтожает команды, только что вернувшиеся за добычей, при этом с иронией комментируя их фрустрацию. В одном из роликов слышно, как жертва говорит: «Мы только начали, у меня ничего нет», на что сам стример в X с удовольствием описывает, как любит убивать «взрослых мужчин с работой и детьми», пытающихся заработать несколько миллионов кредитов за рейд.

Критики обвиняют THump в токсичности и гриферстве, указывая, что он сознательно провоцирует негативные эмоции ради зрелищности стрима. Сам Хамфрис отвечает в своём стиле: заявляет, что происходит «обычный PvP в PvP‑игре», и публикует фразы вроде «я лучше испорчу чужое время, чем не получу удовольствие сам», а также бросает недовольным совет «хотите необязательное PvP — идите играть в WoW». При этом формально он не нарушает никаких правил: механики Arc Raiders позволяют вести себя максимально агрессивно, а разработчики не вводили ограничений, запрещающих подобный стиль игры.