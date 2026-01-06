"Хуже, чем в Call of Duty": Стример призывает авторов ARC Raiders начать судиться с читерами ради спасения игры

Популярный стример и владелец киберспортивной организации 100 Thieves Мэтью «Nadeshot» Хааг забил тревогу по поводу состояния шутера Arc Raiders. Несмотря на то, что проект вошел в его личный топ-10 игр всех времен, Хааг назвал первую неделю нового года в игре «адом» из-за засилья нечестных игроков.

Nadeshot выступил с жесткой критикой текущей ситуации, заявив, что масштаб проблемы с читерами в Arc Raiders уже может превышать худшие времена Call of Duty и Warzone. По его словам, он практически не может завершить ни одного рейда, не встретив подозрительные аккаунты — часто это профили Steam нулевого уровня или учетные записи с уже имеющимися VAC-банами.

Стример предложил радикальное решение проблемы. Он обратился к разработчикам из Embark Studios с призывом перенять опыт Epic Games времен взлета Fortnite.

Единственный вариант, который у них есть для защиты успеха этой игры... это законные судебные иски против провайдеров и лиц, которые активно поставляют и используют программное обеспечение для читерства.

— написал Nadeshot в социальной сети X.

Хааг подчеркнул, что в жанре экстракшн-шутеров проблема ощущается острее всего. В отличие от обычных матчей, здесь игроки теряют часы, потраченные на лутинг и крафт, что делает смерть от рук мошенника особенно болезненной. Сейчас сообщество ждет реакции от Embark Studios, так как многие игроки подтверждают слова стримера, жалуясь на засилье пользователей с «валхаками» на финальных стадиях рейдов.