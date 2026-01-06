ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.1 400 оценок

"Хуже, чем в Call of Duty": Стример призывает авторов ARC Raiders начать судиться с читерами ради спасения игры

Gutsz Gutsz

Популярный стример и владелец киберспортивной организации 100 Thieves Мэтью «Nadeshot» Хааг забил тревогу по поводу состояния шутера Arc Raiders. Несмотря на то, что проект вошел в его личный топ-10 игр всех времен, Хааг назвал первую неделю нового года в игре «адом» из-за засилья нечестных игроков.

Nadeshot выступил с жесткой критикой текущей ситуации, заявив, что масштаб проблемы с читерами в Arc Raiders уже может превышать худшие времена Call of Duty и Warzone. По его словам, он практически не может завершить ни одного рейда, не встретив подозрительные аккаунты — часто это профили Steam нулевого уровня или учетные записи с уже имеющимися VAC-банами.

Стример предложил радикальное решение проблемы. Он обратился к разработчикам из Embark Studios с призывом перенять опыт Epic Games времен взлета Fortnite.

Единственный вариант, который у них есть для защиты успеха этой игры... это законные судебные иски против провайдеров и лиц, которые активно поставляют и используют программное обеспечение для читерства.

— написал Nadeshot в социальной сети X.

Хааг подчеркнул, что в жанре экстракшн-шутеров проблема ощущается острее всего. В отличие от обычных матчей, здесь игроки теряют часы, потраченные на лутинг и крафт, что делает смерть от рук мошенника особенно болезненной. Сейчас сообщество ждет реакции от Embark Studios, так как многие игроки подтверждают слова стримера, жалуясь на засилье пользователей с «валхаками» на финальных стадиях рейдов.

Комментарии:  17
Lvinomord

Когда ты убиваешь это всегда скил, когда тебя то это всегда читер;)

5
selfreaver

И не говори, выдумывают всяких читеров.

1
Mr.DOOM

Раз 30 мне лут возвращали, за бан читаков.

Александр Гоголев

да всем этим стример везде мерещатся читеры и стримснайперы.

butcher69

за 230 чассов парру раз читеров встретил и мне вернули вещи. Вот челов с макросами на Чайнике видел уже раза 3. Вещей в этом случае не вернули........

2
Ba1istiquePro

чаСов, паРу

UnbearableSavage

Весь это шлак только на донатерах и читерах держится :)

2
illero

Скажите это Arena или Таркову

2
Pycckuu_XAKEP

я в эти ммо дрочилки уже больше 8 лет как не играю, и не только из-за читеров

2
Ba1istiquePro

держи нас в курсе. нам покуй. мы играем и кайфуем

1
Dellinger

Калл

1
Ba1istiquePro

КаЛ, нет игра шедевр

1
Dellinger

Шляпа -.-

1
Great-heartedElio

опыт Epic Games? это когда они год назад разбанили всех читерастов? С читерами борятся ага.. но так, чучуть, лишь бы сильно другие не выли, читеры всегда будут, потому что это тоже составляющая онлайна игры и соответственно продажи игры и прилагающегося барахла.

Pravdarub

Кто то мне кричал чит на пеке читаков неть(

Ba1istiquePro

никто такого не кричал, дура

Scorpion_GamePlay

вот молодцы читеры, в помойку заходят и веселятся.