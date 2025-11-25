ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7 281 оценка

Игрок ARC Raiders потерял ценные предметы на 100 тысяч монет "самым глупым" образом

Gutsz Gutsz

Жанр экстракшн-шутеров, к которому относится ARC Raiders, известен своей высокой ценой ошибки: гибель персонажа обычно означает полную потерю всего взятого с собой и найденного снаряжения. Однако иногда игроки лишаются ценного лута не в напряженных перестрелках с противниками, а из-за собственных нелепых случайностей. Именно такой историей поделился пользователь Reddit под ником seaskyways.

Игрок отправился на смелую одиночную миссию по уничтожению босса — Матриарха. Стычка происходила на локации Дамба. Поначалу бой складывался удачно: геймер успешно отбивался от роя мелких противников (Шершней и Ос) и контролировал уровень щитов. Однако в решающий момент, когда ситуация казалась стабильной, seaskyways совершил роковую ошибку — случайно спрыгнул с края плотины и разбился насмерть от падения.

Ситуацию усугубляет стоимость потерянного инвентаря. Игрок тщательно подготовился к битве с боссом, взяв с собой экипировку общей стоимостью около 100 000 монет. В список утраченного вошли модифицированная винтовка Venator 4, Hullcracker 2, гранаты Wolfpack, зиплайны, мины, а также огромный запас амуниции и медикаментов.

Я потерял вещей на 100 тысяч самым глупым способом, который только можно представить. Надеюсь, в ближайшее время я не смогу переплюнуть эту смерть.

— прокомментировал инцидент расстроенный геймер.

Комментарии:  18
Алан Битаров

Давайте новость о том, как я в Майнкрафте упал в лаву и потерял зачарованный алмазный сет.

Nodas

Давай пиши

ZAUSA

Вот если бы вы уронили отварную сосиску, то потом пришлось бы её как-то отмывать, тратить время, а она ещё и остыла.

DezkQ

Дак 100к это копейки.

Ну типа вот уже 80к сумка, и то она не до конца собрана, и пушки не апнуты.

Ardolon

С другом откисли на королеве, люди убили, так у нас и по гранатомету было и по 22 волчьих стаи. Вот это обидно было.

DezkQ Ardolon

Нахрена столько ? У неё столько ХП нет ) Одна стая 2к урона, даже если по броне стрелять без слабых мест у неё порядка 25к хп всего )

foolery

ну сет как бы не особо и жирный, такой средний. 100к фармится тупо 1й грамотной каткой минуты за 10 с ключом. к примеру на космопорте рядом с траншейными вышками + оружейный кейс иногда лежит + еще ракетчика можно убить в легкую и залутать его, он с окон не реагирует и с двери еще можно на крышу. короче, вариантов на самом деле дохера, ну вот мой варик там максимально безопасный + безопасный выход есть + еще есть выход не безопасный, но можно обезопасить его подозвав одного из боссов (главное не нокнуться естессно).

askazanov

В чём суть этой игры вообще - тупо гринд что ли один???

DezkQ

По моему лучший обзор

Aleksey Aleshka

Это соревновательный пвпве шутер.

Neko-Aheron

Я 100к заработаю за час

DezkQ

Какой час, 2-3 рана на фришке по 10 мин.

Morpex333 DezkQ

Зависит от карты. На монтисе реально минимум час, на воротах или дамбе можно уложиться и в меньший срок

DezkQ Morpex333

Дак если ты фармить идешь, ты идешь туда где бабло водится а не превозмогать, так ведь ? Или я что-то не понимаю ?

V13R

Наверно печально, хотя нет

Night Strider

а я в форевер винтер с лутом с трубы свалился когда с дроном воевал и чо? а вот Петя Васильев в майне одетый в незерит при битве с драконом упал в пустоту когда споткнулся и Петя Андреев в гта5 разбил танк за три миллиона баксов, давайте про каждую такую фигню новости писать