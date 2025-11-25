Игрок ARC Raiders потерял ценные предметы на 100 тысяч монет "самым глупым" образом

Жанр экстракшн-шутеров, к которому относится ARC Raiders, известен своей высокой ценой ошибки: гибель персонажа обычно означает полную потерю всего взятого с собой и найденного снаряжения. Однако иногда игроки лишаются ценного лута не в напряженных перестрелках с противниками, а из-за собственных нелепых случайностей. Именно такой историей поделился пользователь Reddit под ником seaskyways.
Игрок отправился на смелую одиночную миссию по уничтожению босса — Матриарха. Стычка происходила на локации Дамба. Поначалу бой складывался удачно: геймер успешно отбивался от роя мелких противников (Шершней и Ос) и контролировал уровень щитов. Однако в решающий момент, когда ситуация казалась стабильной, seaskyways совершил роковую ошибку — случайно спрыгнул с края плотины и разбился насмерть от падения.
Ситуацию усугубляет стоимость потерянного инвентаря. Игрок тщательно подготовился к битве с боссом, взяв с собой экипировку общей стоимостью около 100 000 монет. В список утраченного вошли модифицированная винтовка Venator 4, Hullcracker 2, гранаты Wolfpack, зиплайны, мины, а также огромный запас амуниции и медикаментов.
Я потерял вещей на 100 тысяч самым глупым способом, который только можно представить. Надеюсь, в ближайшее время я не смогу переплюнуть эту смерть.
— прокомментировал инцидент расстроенный геймер.
Дак 100к это копейки.
Ну типа вот уже 80к сумка, и то она не до конца собрана, и пушки не апнуты.
С другом откисли на королеве, люди убили, так у нас и по гранатомету было и по 22 волчьих стаи. Вот это обидно было.
Нахрена столько ? У неё столько ХП нет ) Одна стая 2к урона, даже если по броне стрелять без слабых мест у неё порядка 25к хп всего )
ну сет как бы не особо и жирный, такой средний. 100к фармится тупо 1й грамотной каткой минуты за 10 с ключом. к примеру на космопорте рядом с траншейными вышками + оружейный кейс иногда лежит + еще ракетчика можно убить в легкую и залутать его, он с окон не реагирует и с двери еще можно на крышу. короче, вариантов на самом деле дохера, ну вот мой варик там максимально безопасный + безопасный выход есть + еще есть выход не безопасный, но можно обезопасить его подозвав одного из боссов (главное не нокнуться естессно).
В чём суть этой игры вообще - тупо гринд что ли один???
По моему лучший обзор
Это соревновательный пвпве шутер.
Я 100к заработаю за час
Какой час, 2-3 рана на фришке по 10 мин.
Зависит от карты. На монтисе реально минимум час, на воротах или дамбе можно уложиться и в меньший срок
Дак если ты фармить идешь, ты идешь туда где бабло водится а не превозмогать, так ведь ? Или я что-то не понимаю ?
