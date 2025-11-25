Игрок ARC Raiders потерял ценные предметы на 100 тысяч монет "самым глупым" образом

Жанр экстракшн-шутеров, к которому относится ARC Raiders, известен своей высокой ценой ошибки: гибель персонажа обычно означает полную потерю всего взятого с собой и найденного снаряжения. Однако иногда игроки лишаются ценного лута не в напряженных перестрелках с противниками, а из-за собственных нелепых случайностей. Именно такой историей поделился пользователь Reddit под ником seaskyways.

Игрок отправился на смелую одиночную миссию по уничтожению босса — Матриарха. Стычка происходила на локации Дамба. Поначалу бой складывался удачно: геймер успешно отбивался от роя мелких противников (Шершней и Ос) и контролировал уровень щитов. Однако в решающий момент, когда ситуация казалась стабильной, seaskyways совершил роковую ошибку — случайно спрыгнул с края плотины и разбился насмерть от падения.

Ситуацию усугубляет стоимость потерянного инвентаря. Игрок тщательно подготовился к битве с боссом, взяв с собой экипировку общей стоимостью около 100 000 монет. В список утраченного вошли модифицированная винтовка Venator 4, Hullcracker 2, гранаты Wolfpack, зиплайны, мины, а также огромный запас амуниции и медикаментов.

Я потерял вещей на 100 тысяч самым глупым способом, который только можно представить. Надеюсь, в ближайшее время я не смогу переплюнуть эту смерть.

— прокомментировал инцидент расстроенный геймер.