Игроки Arc Raiders протестировали, как стиль поведения влияет на подбор матчей

В сообществе Arc Raiders появилась новая теория о работе системы подбора игроков, и у неё есть любопытное подтверждение. Контент-мейкер Domi провёл эксперимент, создав два разных аккаунта и играя на них принципиально противоположным образом — агрессивным PvP-бойцом и мирным PvE-исследователем.

На первом аккаунте Domi постоянно атаковал других игроков, вступал в перестрелки и действовал по принципу «стреляй первым». В результате его регулярно забрасывало в матчи с такими же агрессивными рейдерами. В одном из эпизодов он даже напрямую спросил противника, часто ли тот нападает на людей первым — ответ оказался утвердительным, после чего дуэль закончилась ожидаемо.

Второй аккаунт, напротив, почти полностью избегал PvP и был сосредоточен на сражениях с окружением и выживании. Здесь картина оказалась совершенно иной: по словам Domi, ему подряд встретились девять дружелюбных игроков, которые не только не открывали огонь, но и вели себя максимально спокойно.

Интересно, что подобное поведение системы косвенно подтверждают и сами разработчики. Арт-директор Embark Studios Роберт Саммелин ранее отмечал, что матчмейкинг в Arc Raiders анализирует поведение игроков и старается подбирать окружение соответствующим образом. Помимо агрессии, на подбор могут влиять и другие факторы — например, экипировка или стиль игры.

Если выводы Domi верны, Arc Raiders фактически поощряет игроков формировать собственную игровую среду: чем агрессивнее ты играешь, тем жёстче становится мир вокруг, а дружелюбный подход притягивает таких же спокойных напарников и соседей по рейду.