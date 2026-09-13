Игроки из Китая получили PvE в Arc Raiders - по слухам Embark может добавить режим и в глобальную версию

Для китайского рынка Tencent подготовила отдельную версию Arc Raiders с необычной механикой, которой пока нет в международном релизе. В ней игроки могут выбирать между более привычным PvP и режимом, где участники матча по умолчанию не могут атаковать друг друга.

Arc Raiders представляет собой PvPvE-шутер, где игрокам приходится одновременно противостоять роботам под управлением ИИ и другим участникам рейда. Некоторые поклонники игры давно просили разработчиков из Embark Studios добавить полноценный PvE-режим, однако международная версия до сих пор его не получила.

В китайской версии реализовали похожую концепцию: по умолчанию все игроки считаются дружественными, но при желании можно включить PvP. В этом случае персонаж получает красный индикатор, показывающий другим участникам, что он может атаковать их. Судя по реакции сообщества, такая возможность понравилась многим игрокам на Западе, которые теперь хотят увидеть её и в глобальной версии.

На фоне успеха китайской версии появились сообщения о том, что Embark Studios вновь рассматривает возможность добавления PvE в международную Arc Raiders. Ранее разработчики уже приходили к выводу, что отдельная PvE-версия игры не работает так, как хотелось бы, однако теперь студия изучает отзывы игроков из Китая и оценивает возможность адаптировать этот опыт для глобальной версии.

Следующее крупное обновление Arc Raiders под названием Frozen Trails планируют выпустить в октябре.