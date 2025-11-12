ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.7 209 оценок

Игроки называют Eurogamer "клоунами" из-за низкой оценки ARC Raiders - издание поставило Concord более высокий балл

AceTheKing AceTheKing

ARC Raiders от студии Embark стал одним из самых высокооцененных шутеров последних лет. У игры было свыше 90 баллов, но все изменилось после рецензии от Eurogamer. Рик Лэйн, журналист издания, оценил игру всего на 2/5 из-за наличия в ней ИИ-озвучки. Это привело к падению оценки сразу до 85 баллов.

"В игре о трагедии замены людей роботами вы заменили людей роботами": Eurogamer разгромил ARC Raiders за ИИ-озвучку

Рецензия Лэйна стала одной из самых обсуждаемых на сайте в этом году, собрав свыше 340 комментариев. Игроки называют издание "клоунами" и считают, что это была умышленная попытка привлечь внимание. Пользователи говорят, что не видят никаких проблем с ИИ-озвучкой в игре - она сделана качественно и не влияет на атмосферу.

Это обзор или политическое заявление?
Я просто надеюсь, что все активисты и борцы за моральные принципы в современной игровой журналистике найдут в себе смелость сдать партийные билеты и навсегда уйти из профессии, как только инструменты искусственного интеллекта станут такой же обыденностью в разработке игр, как физические движки, процедурная генерация и все остальные уровни автоматизации.
Думаю, это, пожалуй, худший обзор, который я читал в своей жизни. Странно. У меня такое чувство, что в Eurogamer ждали, пока появятся все хорошие отзывы, прежде чем принять осознанное решение пойти против течения с их обзором, и ИИ был их отговоркой.

Игроки считают абсурдом, что ранее это же издание поставило Concord более высокий балл - 3/5, хотя игра закрылась всего через 2 недели после релиза. Это вызывает вопросы к компетентности сотрудников Eurogamer.

Котян Сутоевич
Думаю, это, пожалуй, худший обзор, который я читал в своей жизни.

Да ладно). Ты просто русскоязычных обзоров в Стиме про ящики пива и пальцы в ж*пе не видел.

5
mongol312

а для тебя они имеют одинаковый вес, ноунейм из Стима и солидное интернет-издание с 27-летней историей?

3
DezkQ mongol312

Ноунеймы из стима объективней )

2
Котян Сутоевич mongol312

Нет, конечно. Просто хотел поделиться со всеми.
"27-летняя история солидного издания", кстати, не равна объективности и здравому уму его отдельных сотрудников.

А то, что данный журналист облажался и его/их справедливо назвали клоуном(и), также очевидно.