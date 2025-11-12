Игроки называют Eurogamer "клоунами" из-за низкой оценки ARC Raiders - издание поставило Concord более высокий балл

ARC Raiders от студии Embark стал одним из самых высокооцененных шутеров последних лет. У игры было свыше 90 баллов, но все изменилось после рецензии от Eurogamer. Рик Лэйн, журналист издания, оценил игру всего на 2/5 из-за наличия в ней ИИ-озвучки. Это привело к падению оценки сразу до 85 баллов.

Рецензия Лэйна стала одной из самых обсуждаемых на сайте в этом году, собрав свыше 340 комментариев. Игроки называют издание "клоунами" и считают, что это была умышленная попытка привлечь внимание. Пользователи говорят, что не видят никаких проблем с ИИ-озвучкой в игре - она сделана качественно и не влияет на атмосферу.

Это обзор или политическое заявление?

Я просто надеюсь, что все активисты и борцы за моральные принципы в современной игровой журналистике найдут в себе смелость сдать партийные билеты и навсегда уйти из профессии, как только инструменты искусственного интеллекта станут такой же обыденностью в разработке игр, как физические движки, процедурная генерация и все остальные уровни автоматизации.

Думаю, это, пожалуй, худший обзор, который я читал в своей жизни. Странно. У меня такое чувство, что в Eurogamer ждали, пока появятся все хорошие отзывы, прежде чем принять осознанное решение пойти против течения с их обзором, и ИИ был их отговоркой.

Игроки считают абсурдом, что ранее это же издание поставило Concord более высокий балл - 3/5, хотя игра закрылась всего через 2 недели после релиза. Это вызывает вопросы к компетентности сотрудников Eurogamer.