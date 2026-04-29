Игроки недовольны обновлением ARC Raiders и новой локацией

Embark Studios выпустила крупное обновление «Бурные потоки» для ARC Raiders, тем самым завершив четырёхмесячный роадмап «Эскалация». Обновление ждали ещё с января, но итоговая реакция игроков оказалась скорее сдержанной и местами негативной.

Главным нововведением стала новая карта — первая со времён Стеллы Монтис. Однако ожидания оказались выше результата: локация выглядит пустоватой, с ограниченным числом интересных точек и скудным лутом. Даже новый враг — гигантская ARC-турбина — хоть и представляет интерес в бою, но не вызывает того же эффекта, что предыдущие боссы, и не требует сложной командной тактики.

Дополнительный режим «Пляжный сбор» тоже не впечатлил аудиторию. По сути это простая механика поиска «сокровищ», лишённая глубины, а связанные задания оказались слишком прямолинейными и быстро надоедают. В целом игроки ожидали более масштабных изменений, особенно после столь длительного ожидания.

Я просто слил 95 тысяч лута сейчас, не пробежав и 100 метров. Сначала комета, потом Испаритель, и всё это на открытом пляже, где я должен сделать какой-то квест.

Отдельные претензии касаются баланса врагов и дизайна карты. Большие открытые пространства в сочетании с летающими противниками оставляют мало возможностей для укрытия и тактики, что приводит к частым потерям лута и быстрым смертям.

Отель – классно место для PvP, в доках тоже интересно, но зачем такие поля огромные, где вообще негде спрятаться? На "Воротах" и "Космопорте" есть люки и конструкции хотя бы.

Это обновление даёт только новую карту и ничего больше. Нерфы – самые отстойные, что я видел. Локация без души, всё одинаковое и без всякого смысла. Люди уже заскучали после обновы, потому что контента ноль. А я ведь верил в них...

Обнова на 3/10. Очень мало лута, крошечная карта, слишком мало укрытий, POI ужасны, лаги всё ещё проблема. Нерфы слишком сильные, завал арков на спавне. Очень разочаровывает.

Карта большая и красивая, но меня расстраивает то, что она вообще не похожа на концепты. И где баланс арков? Я на холме выпустил 20 самонаводящихся по куче летающих роботов, а в итоге был убит дымящейся осой.

Тем не менее, нашлись и те, кому обновление понравилось. Игроки отмечают новые предметы, чертежи, косметику и дополнительные активности.

Кажется, эта карта чуть меньше, чем я хотел бы. Куча новых предметов и чертежей, новый арк, пара классных новых скинов, новый проект для игроков с крутыми бесплатными наградами, потрясающе!

Что делает эти обновления такими крутыми, так это то, что Embark не раскрывает всё сразу, они позволяют игрокам самим открывать новые предметы и фичи в день обновления, например, новые чертежи и т.д.

На фоне всего этого положение игры остаётся нестабильным: интерес аудитории снижается, а часть контент-мейкеров уже переключилась на другие проекты. При этом разработчики продолжают активно поддерживать игру, и ближайшие недели покажут, сможет ли новый контент удержать игроков или проект пойдёт по пути нишевого комьюнити.