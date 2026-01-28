Игроки остались разочарованы политикой разработчиков Arc Raiders по борьбе с читерами

Последнее обновление Arc Raiders вызвало бурную дискуссию среди игроков, и на этот раз не из-за нового контента или чего-то подобного, а из-за политики борьбы с читерством, которую многие сочли недопустимо мягкой, несмотря на то, что игра по-прежнему пользуется большим популярностью на фоне конкуренции с другими играми.

В соответствии с новым обновлением, в ARC Raiders была введена новая система, известная как «Three-Strikes» (три удара), согласно которому в случае первой попытки читерства игрок получает 30-дневный бан, при повторном нарушении — 60-дневный, а после третьей попытки — перманентный бан. Это нововведение не осталось незамеченным, особенно в свете распространенности читерства в игре, о которой часто упоминали игроки в последние недели.

Новая прогрессивная античит-системы вызвала широкое недовольство на платформе X, где многие фанаты игры выразили свое несогласие с тем, чтобы давать читерам более одной попытки, а кто-то посчитал, что три попытки на один аккаунт скорее будет поощрять, чем сдерживать, и требуют немедленных и строгих наказаний.

Небольшое количество игроков указало на то, что в системе блокировок возможны ошибки, и что шанс на апелляцию или механизм обжалования могут защитить ни в чем не повинных игроков от ошибочной блокировки, что, возможно, и стало причиной такого подхода разработчиков. В любом случае, борьба с читерством остается ключевым фактором успеха любой сервисной и соревновательной игры, поэтому разработчики должны максимально обеспечить защиту от попыток использования читов.