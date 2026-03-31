Испаритель вышел на охоту: для Arc Raiders вышло масштабное контентное обновление Flashpoint

Разработчики из Embark Studios выпустили крупное обновление Flashpoint для кооперативного шутера Arc Raiders. Патч, ставший доступным 31 марта 2026 года, привнёс в игру нового противника, два вида оружия, переработанную систему крафта и необычную механику взаимодействия с питомцем.

Главной угрозой стал летающий робот «Испаритель» (Vaporizer), атакующий игроков мощным лазерным лучом. Кроме того, враги типа «Шреддеры» теперь могут появляться на всех картах, что повышает общую сложность прохождения. В игру добавлено новое условие миссии «Пристальное внимание» (Close Scrutiny), в рамках которого игрокам предстоит сталкиваться с волнами противников и выполнять высокоуровневые задачи.

Арсенал пополнился двумя новыми образцами: энергетическим дробовиком «Долабра» и пистолетом-пулемётом «Канто». Обе модели расширяют тактические возможности в бою, позволяя по-новому подходить к сражениям с роботизированными врагами.

Среди ключевых изменений — корректировка поведения врагов ARC. Например, «Ракетчики» теперь получают меньше урона от столкновений и не уничтожаются мгновенно при оглушении. Также уменьшено количество одновременных появлений «Светлячков», а сами враги быстрее реагируют на игроков вблизи. Улучшено и поведение противников: они лучше выбирают цели и реже «залипают» на одной.

Заметные изменения коснулись карт и добычи. Ценность лута в запертых комнатах увеличена, а добыча из «Баронов» стала более щедрой. При этом переработана система подбора игроков — пользователи с собственным снаряжением чаще попадают на новые серверы, что должно повлиять на баланс матчмейкинга.

Существенные изменения затронули систему крафта. Теперь недостающие материалы можно сразу приобрести или получить через единое меню, без необходимости переключаться между разделами. Это делает процесс создания предметов быстрее и удобнее.

Одной из самых необычных новинок стала механика «кормления» питомца Плюшкина. В зависимости от выбранных предметов, он начинает приносить более ценные ресурсы, что позволяет игрокам целенаправленно фармить нужные материалы. Также в обновление вошли новые задания, косметический набор Wasp Hunter и другие улучшения качества жизни.

Патч также включает множество технических улучшений: оптимизацию производительности, улучшение звука, доработку анимаций и исправление множества багов — от застревания персонажей до некорректного отображения объектов и ошибок интерфейса.

Обновление уже доступно для загрузки и весит около 13 ГБ. Arc Raiders продолжает развиваться опираясь на отзывы сообщества.